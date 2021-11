Mistelbach: Drei Hauben für Karl Polaks "Zur Linde"

Gault&Millau-Haubenregen für den Bezirk Mistelbach: Erstmals gibt es mit dem „Wintergarten zur Linde“ in Karl Polaks Traditionshaubenlokal beim Bahnhof drei Hauben. "Die Schmauserei" in Obersdorf holte zwei Hauben, Martin Weiler in Laa, Matthias Herbst in Hanfthal und Manfred Buchinger in Riedenthal je eine.