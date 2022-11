Gault&Millau: Haubenflut im Bezirk Mistelbach

Besonders erwähnenswert finden die Gault&Millau-Tester das „sichere Gespür für Aromenharmonie.“ Und auch das Weinangebot des Hauses von Wirten Karl Polak wird lobend hervorgehoben. „Ich möchte mich beim besten Küchenteam für die überragende Leistung bedanken“, schwärmt Drei-Hauben-Koch Hannes Langer.

Zwei Hauben gab es für „Die Schmauserei“ von Koch Patrick Lentavitsch in Obersdorf, er wurde um einem halben Punkt besser bewertet, als in den Vorjahren, für Martin Weiler in Laa und für Matthias Herbst in Hanfthal.

Eine Haube holte sich Altmeister Manfred Buchinger mit seiner kreativen Küche in der „Alte Schule“ in Riedenthal.

Als Tipps erwähnt werden im „Gault&Millau 2023“ Roland Krammers „Neunläuf“ in Hobersdorf/Wilfersdorf und Markus Bstehs Wirtshaus in Wulzeshofen

