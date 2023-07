Tafeln in der Burg: 150 Gäste genossen Kulinarik im Innenhof

Am letzten Wochenende im Juli füllte sich der Burginnenhof mit Leben. Die Gruppe Oropax spielte auf, denn das Gasthaus Matthias Herbst aus Hanfthal lud an zwei Tagen zum „Tafeln im Weinviertel“ in das wundervolle Ambiente des Laaer Burginnenhofes ein. An beiden Tagen wurden insgesamt 150 Gäste erwartet. Bevor das besondere fünfgängige Menü mit Weinviertler Spezialitäten serviert wurde, konnten die Gäste den Burgturm besteigen und die tolle Aussicht genießen.

Foto: Stadtgemeinde LaaBunzl

Nach dem Aperitif nahm die Gesellschaft, die aus Laa und der Umgebung, aber auch aus dem gesamten Weinviertel und sogar aus Graz anreisten, an der schönen weiß gedeckten Tafel Platz. Lisa Woltran stand mit dem gesamten Team bereit, um für das leibliche Wohl der Besucher zu sorgen. Weine wurden vom Weingut Faber-Köchl (Eibesthal) und Biere von der kleinen Brauerei Hopfius von Beate Uhl und Markus Pernold (Hanfthal), aber auch von Hubertus Bräu (Laa), zum Verkosten gereicht.