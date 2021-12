6.800 Euro für Kinderkrebshilfe

6.000 Euro sammelte Johann Simonovsky mit seinem Flohmarkt in der ehemaligen Zimmer-Bäckerei, zusätzliche 800 Euro mit dem Reuse-Raum im Gaweinstaler Sammelzentrum des GAUM. Beide Summen übergab er am 12. Dezember an Andrea Prantl von der St. Anna Kinderkrebshilfe.

Der Flohmarkt findet jeden ersten Samstag im Monat, parallel zum Gaweinstaler Genussmarkt statt.