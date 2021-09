Am 31.8.2021 schließt das Gasthaus Schilling seine Pforten. 1907 hatte es der Großvater des jetzigen Besitzers, Johann Schilling, erstanden. Die Gastwirtschaft am Hauptplatz liegt an der Brünnerstraße. Diese ist eine Hauptverkehrsverbindung von Wien nach Tschechien, Polen und Russland.

Schon vor dem 19. Jahrhundert bestand hier die Haltestelle der Pferdekutschen. Die Pferde wurden hier auch oft getauscht, die Poststation war weit mehr als 100 Jahre im Nebenhaus untergebracht. Heute ist auch noch vor dem Lokal am Hauptplatz die Station für mehrere Buslinien in Betrieb.

„Vielleicht überlegen es sich unsere Kinder oder andere Interessierte, diesen Betrieb wieder aufleben zu lassen!“

Friedrich und Roswitha Schilling wären einer Übernahme ihres 120 Jahre alten Wirtshauses nicht abgeneigt.

Nach dem ersten Johann Schilling wurde von dessen Sohn Johann der Betrieb bis etwa 1970 weiter geführt. Danach übernahm dessen Sohn Friedrich Schilling, der heutige Besitzer, das bekannte Wirtshaus. Bekannt waren und sind die gute Küche und die freundliche Wirtsfamilie Friedrich und Roswitha Schilling.

Friedrich Schilling hat seine Berufsausbildung im elterlichen Betrieb gemacht. „Mit 14 Jahren habe ich hier zu lernen begonnen und das Grundhandwerk des Gastronomen erlernt“, so der Wirt in seinen Erinnerungen. „Sicher gab es in den fast 120 Jahren, in denen der Betrieb im Familienbesitz ist, auch manchmal Tiefpunkte“, sagt Friedrich Schilling. „Aber wir haben es immer wieder geschafft“. Der Gastronomiebetrieb sei auch in der heutigen Zeit nicht nur in Niederösterreich, sondern auch in anderen Bundesländern sehr bekannt.

Im Jahr 1977 wurde innerhalb von 13 Monaten das baufällig gewordene und schon mehr als 100 Jahre alte Gebäude weggerissen und ein neues Wirtshaus gebaut. Vom alten Gebäudeensemble steht heute noch das Haus, in dem jahrzehntelang das Postamt und das Wählamt untergebracht gewesen waren.

Zeit mit Enkelkindern verbringen

„Jetzt wollen meine Gattin und ich in den wohlverdienten Ruhestand gehen“, so Friedrich und Roswitha Schilling. „Wir werden jetzt die Zeit mit unseren Enkelkindern verbringen und versuchen, die Pension zu genießen“.

Leid tut es Friedrich Schilling, dass er den Bau der Gästezimmer nicht forciert hatte. Dadurch wäre vielleicht eine Weiterführung des Betriebes durch jüngere Leute möglich gewesen. „Aber vielleicht überlegen es sich unsere Kinder oder andere Interessierte, diesen Betrieb wieder aufleben zu lassen“. Sicher ist, dass der Gastronomiestand in der Sommerszene Mistelbach von den Kindern der Familie Schilling auch im nächsten Jahr weitergeführt werden wird.