Ausstellung mit Fantasie und Inspiration

Sehr bunt, sehr expressionistisch und oft auch unterschiedlichste Materialien eingearbeitet: Die Werke im Pfarrhof Gaweinstal könnten unterschiedlicher nicht sein: Angela Elisabeth Ringhofer stellt derzeit ihre Werke aus.

Diese Folgeausstellung ist mit „Innenwelten II“ betitelt, und die Motive der Bilder sind - wie auch schon bei der vorangegangenen Ausstellung - von emotionalen Erlebnissen wie Krieg, Unfall, Erkrankung, Flüchtlingswelle, aber auch spirituellen und glücklichen Momenten inspiriert. Die abstrakten Motive lassen Raum für Fantasie und die individuelle Interpretation der Betrachtenden.

Die Künstlerin, die im April 2022 im Mistelbacher MAMUZ ihre erste Ausstellung hatte, darf sich an dem besonderen Ambiente, in dem ihre Bilder nun hängen, erfreuen. Auch Susanne Benold, Wirtschaftsleiterin der Bildungsakademie Weinviertel, ist stolz darauf, Ringhofers Werke in Acryl und Mischtechnik auf Leinwand für die kommenden zwei Monate in Gaweinstal zu beheimaten.

Für die Vernissage hat sich die Künstlerin, die seit 2005 mit ihrer Familie in Mistelbach lebt, wieder etwas Interaktives einfallen lassen: Auf einer leeren Leinwand waren die Besucher eingeladen, ein gemeinsames Werk zu kreieren.

Die Bildungsakademie Weinviertel ist nach dem Umzug aus Großrußbach bereits über ein Jahr an ihrem neuen Standort im Pfarrhof.

