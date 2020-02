Es gab einmal Zeiten, da hatte der Ort eine Vollversorgung mit Banken: PSK, Erste Bank, Raika und Volksbank - geblieben ist der größten Marktgemeinde des Bezirks nur noch die Volksbank. Denn die Raiffeisen-Filiale sperrte zu.

„Die Schließung der Filiale in Gaweinstal hat mehrere Ursachen“, sagt Manfred Hanusch, Geschäftsleiter der Raiffeisenbank im Weinviertel mit Stammsitz in Mistelbach: „Neben dem stetigen Rückgang des Schaltergeschäfts entsprach die bauliche Ausstattung nur mehr bedingt den modernen Erfordernissen, zumal der barrierefreie Zugang zum Lokal nicht möglich war.“

Die Kunden der Filiale Gaweinstal seien schon seit Jahren von den Mitarbeitern der Filiale Bad Pirawarth betreut worden, die sich in nur zwei Kilometern Entfernung zum Standort Gaweinstal befindet und barrierefrei erschlossen ist.

Bad Pirawarth jetzt für Gaweinstal zuständig

„Die Filiale Bad Pirawarth ist mit fünf Mitarbeitern besetzt, was nicht nur eine fundierte Betreuung der Kunden ermöglicht, sondern auch das Risiko von Überfällen gegenüber der mit nur einer Mitarbeiterin besetzten Filiale Gaweinstal erheblich verringert“, sagt Hanusch.

Eine weitere Strukturbereinigung am Filialsektor der Raiffeisenbank im Weinviertel steht aus derzeitiger Sicht nicht an. Die Raiffeisenbank im Weinviertel hat neben dem Stammhaus am Mistelbacher Hauptplatz noch Filialen in Spannberg, Bad Pirawarth und Asparn.

2015 hatte die Bank ihr Filialnetz auf diese noch bestehenden Bankstellen reduziert, nachdem Gnadendorf, Hohenruppersdorf, Oberkreuzstetten, Schrick und Wilfersdorf zugesperrt wurden.

Wie war die Reaktion der Gaweinstaler auf die Sperre ihrer Raika? „Ruhig, wir hatten den Eindruck, dass sie das ohnehin schon erwartet haben“, gesteht Hanusch. Proteste, wie seinerzeit in Schrick, blieben aus.