Bausperre soll Zentren schützen

Derzeit gibt es einen regelrechten Run von Investoren auf zentrale Grundstücke auch in kleineren Orten. Das Problem dabei: In die gewachsenen Ortsstrukturen werden durchaus großvolumigere Bauprojekte gepflanzt, was nicht nur die Nachbarn in ihren Einfamilienhäusern wenig begeistert.

Gaweinstal verordnete sich jetzt eine zweijährige Bausperre in den zentralen Ortsbereichen von Gaweinstal, Schrick und Höbersbrunn, die immer noch von der früheren landwirtschaftlichen Nutzung geprägt sind, großteils geschlossene Bebauungsstrukturen aufweisen oder, wie im Falle des Hauptortes Gaweinstal, auch von Kleingewerbe, Handel und Dienstleistungen geprägt sind.

Betroffen sind auch Bereiche, die von Ein- und Zweifamilienhäusern in allen Ortschaften dominiert sind und wo es noch unbebaute Baulandreserven gibt. Im Zentrum Gaweinstals wurde beispielsweise ein Projekt mit knapp 80 Wohneinheiten angedacht, was auch hinsichtlich des entstehenden Verkehrs eine Herausforderung wäre.

Zu starke Verdichtung im Ortszentrum verhindern

„Eine künftige, der umgebenden Nutzungs- und Bebauungsstruktur nicht angepasste, starke Verdichtung durch mehrgeschoßige Wohnhausanlagen würde neben den problematischen Auswirkungen auf das Ortsbild auch die Kapazitätsgrenzen der Infrastruktur der jeweiligen Orte und der Gemeinde übersteigen“, sagt Bürgermeisterin Birgit Boyer (ÖVP).

Bürgermeisterin Birgit Boyer: Siedlungsstruktur schützen. Gemeinde Gaweinstal

Das betrifft die Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung ebenso, wie Kindergarten und Volksschule, in der schon jetzt der Platz knapp wird. Die Kindergärten mussten wegen Zuzugs und Wohnbau erst ausgebaut werden.

Mit der Bausperre besteht die Möglichkeit, uns genau zu überlegen, wo die Gemeinde welche Bebauung zulassen will.“

Gerald Schalkhammer,, Amtsleiter Gaweinstal

„Mit der Bausperre besteht nun die Möglichkeit, uns in Ruhe genau zu überlegen, wo die Gemeinde welche Bebauung zulassen will und Obergrenzen setzen möchte“, sagt Amtsleiter Gerald Schalkhammer: Maximal 20 Wohneinheiten im Kerngebiet und maximal sechs in den Randgebieten der Siedlungen beispielsweise. Betroffen sind Grundstücke mit der Widmung Bauland-Wohngebiet und Bauland-Kerngebiet. Bei der Widmung Bauland-Agrar sind schon jetzt maximal vier Wohneinheiten pro Parzelle erlaubt. Bereits eingereichte Bauprojekte sind nicht betroffen.

„Es wird angestrebt, dass einerseits die historisch gewachsene Orts- und Siedlungsstruktur in den zentralen Bereichen der Ortschaften und der Charakter der Ein- und Zweifamilienhausgebiete möglichst gewahrt wird“, sagt Boyer.

Die Bausperre gilt vorerst für zwei Jahre und kann nochmals um ein Jahr verlängert werden. In dieser Zeit sollen die Flächenwidmungspläne aller Ortschaften der Gemeinde Gaweinstal entsprechend überarbeitet werden.