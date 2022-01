Birgit Boyer zu Windkraft: „Die Decke ist erreicht“

„Das Highlight meiner bisher einjährigen Amtszeit als Bürgermeisterin war sicher, dass es uns gelungen ist, einen neuen praktischen Kassenarzt zu finden“, sagt Gaweinstals Bürgermeisterin Birgit Boyer (ÖVP): Am 9. Februar 2021 war die Schrickerin zur ersten Bürgermeisterin der Flächengemeinde gewählt worden.

Augenfälligste Änderung im Gemeinderat: ein deutlich respektvollerer Umgang zwischen den Fraktionen. „Ich persönlich komme mit allen gut aus. Dass man in manchen Dingen andere Ansichten hat, ist auch Aufgabe der Opposition“, sagt Bürgermeisterin Birgit Boyer: „Ich sehe das nicht als Angriff auf meine Person.“ Aufgabe des Gemeinderates sei nun einmal, das Beste für die Gemeinde heraus zu holen.“

„Jeder muss einen Beitrag zur Energiewende leisten“

Durchaus umstrittenstes Projekt der Boyer-Gemeinde war im Vorjahr das Definieren von zwölf Hektar Fläche, auf denen großflächige Photovoltaik-Anlagen errichtet werden können. „Jeder muss einen Beitrag zur Energiewende leisten“, sagt Boyer: „Wir waren bei den ersten, als es um die Errichtung von Windrädern ging, und wir sind ganz vorne bei den PV-Anlagen.“ In Gaweinstal gebe es schon jetzt viele Windkraftanlagen: „Für mich ist dann die Decke des Engagements erreicht. Es kann nicht sein, dass manche Gemeinden alles machen und andere nichts.“

Effizienter soll auch die Nutzung der Gemeinde-Gebäude werden. Heuer sollen der Zustand und die Nutzung der Gebäude erhoben werden: „Wir wollen schauen, welcher Sanierungsbedarf besteht und welche Räume man besser nutzen kann“, sagt Boyer. Man wolle Vereinen ihre Räumlichkeiten nicht wegnehmen. Aber vielleicht können manche Objekte von mehreren Vereinen gemeinsam genutzt werden, meint Boyer.

Babywald als Herzensprojekt

Herzensprojekt der Bürgermeisterin wäre die Schaffung eines Babywaldes: „Wir haben an die 80 Geburten in der Gemeinde. So eine große Fläche haben wir leider nicht“. Stattdessen soll es in den Orten Jahrgangsbäume geben, die dann gemeinsam mit den Babys und den jungen Eltern gepflanzt werden.

„Corona-bedingt haben das heuer die Bauhofmitarbeiter alleine gemacht, aber irgendwann wird es ein nettes, kleines Fest“, sagt Boyer. Wo werden die Bäume gepflanzt? „Dort, wo wir sie brauchen: In Höbersbrunn wird in der Ortseinfahrt eine Allee entstehen, in Schrick wurde einer der „Vier Bam“, eines der alten Wahrzeichen des Ortes, der eingegangen war, ersetzt: „Wir werden jedes Jahr schauen, wo Bedarf ist“, kündigt die Bürgermeisterin an.

Sie hofft, dass heuer dann auch die Kinder dabei sein können.

