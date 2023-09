Bürgermeisterin-Rücktritt: „Ich kann und ich will nicht mehr“

„Ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr!“ Gaweinstals Bürgermeisterin Birgit Boyer (ÖVP) wirft das Handtuch, legt ihr Amt zurück und scheidet mit 30. September aus dem Gemeinderat aus. Warum dieser Schritt? „Es hat für mich nicht mehr gepasst. Ich bin ein Mensch, der das, was er macht, zu 100 Prozent macht. Wenn ich merke, dass ich das nicht mehr kann, dann treffe ich die entsprechenden Entscheidungen.“ Gaweinstal habe es verdient, hier jemanden sitzen zu haben, der den Job auch zu 200 Prozent macht. Sie weist auf den Bürgermeisterschreibtisch: „Ich kann das nicht mehr.“

Nicht wirklich hilfreich waren da Ränkespiele aus den Hinterbänken der eigenen Partei: Seit die Schrickerin im Februar 2021 Bürgermeisterin geworden war, hatten es einige in der Partei nicht verkraftet, dass da plötzlich keiner aus dem Hauptort im Bürgermeistersessel saß. Denn bis dahin war es ungeschriebenes Gesetz gewesen, dass der Bürgermeister immer aus Gaweinstal, der Vize immer aus Schrick kam. Ab 2021 stellten die Schricker die Bürgermeisterin und die kleinste Ortsgemeinde Martinsdorf den Vize. „Gaweinstal bekam dafür zusätzlich einen geschäftsführenden Gemeinderat. Aber das sahen Menschen, die Politik nur oberflächlich sehen, nicht. Die sehen nur das Plakative“, sagt Boyer.

Wegen dieser phasenweisen mangelnden Unterstützung aus der eigenen Partei hatte sie bereits im Frühjahr parteiintern die Vertrauensfrage gestellt. Damals wurde ihr der Rücken gestärkt. „Das hat aber nicht lange gehalten“, sagt Boyer.

Ein weiterer Grund für den Rücktritt ist, dass sie politisch Entscheidungen mittragen musste, die zwar vernünftig waren, nicht aber mit ihrer Überzeugung harmonierten: „Ich habe bei meinem Amtsantritt gesagt, dass ich ich selbst bleiben will. Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich mich verbiegen muss“, sagt die scheidende Bürgermeisterin.

Johannes Berthold wird neuer Bürgermeister

Ihr nachfolgen wird Johannes Berthold, seit 2010 als geschäftsführender Gemeinderat im Ortsparlament und seit 2021 Vizebürgermeister. „Bürgermeister zu werden stand nicht in meiner Lebensplanung“, lacht der pensionierte HAK-Direktor, der bei der Wahl 2025 auch als Spitzenkandidat für die ÖVP in die Gemeinderatswahl gehen will. „Alles andere würde ja keinen Sinn machen.“ Politisch will er dort weiter arbeiten, wo Boyer aufhört: Ausbau der Kinderbetreuung, Kanalsanierung, et. Und auch den entspannten Umgang mit der Opposition SPÖ und FPÖ möchte er beibehalten.

Neue Vizebürgermeisterin soll Laura Manschein (ÖVP) werden, die damit nach kurzer Politikpause in den Gemeinderat zurückkehrt.

Sein Mandat legt aus beruflichen Gründen auch der Gaweinstaler Gemeinderat Marco Markl zurück. In den Gemeinderat nachrücken wird die Schrickerin Astrid Reuter. Die Wahl-Gemeinderatssitzung wird voraussichtlich am 10. Oktober stattfinden.