Gaweinstal Die Weide sieht bald wieder aus wie früher

Die Trauerweide treibt nach dem radikalen Rückschnitt wieder aus. Foto: Johann Hochleithner

D ie im Juni am Hauptplatz in Gaweinstal zurückgeschnittene Trauerweide begann in den letzten Wochen wieder auszutreiben. Natürlich ist sie noch nicht der gewohnte Schattenspender.

Aber gerade bei der derzeitigen Wetterlage könnte sie vielleicht innerhalb mehrerer Wochen fast wieder ihre ursprüngliche Form erreichen. Gestutzt wurde sie aus Sicherheitsgründen, die Äste waren morsch, der Stamm aber selbst noch gesund und in Ordnung - so die Aussage des Sachverständigen.