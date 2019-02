Wegen der Rücktritte von zwei SPÖ- und einem ÖVP-Gemeinderat kam es am Montag, den 11. Februar, zur Angelobung von drei neuen Gemeinderäten. Von der SPÖ haben Erwin Schober und Ronald Saur, von der ÖVP Johann Plach ihre Funktionen zurückgelegt.

Erwin Schober war mehr als 25 Jahre neben seinen langjährigen Parteifunktionen im Gemeinderat tätig. Für Erwin Schober kommt jetzt Philip Schober, ebenfalls aus der Katastralgemeinde Höbersbrunn in den Gemeinderat. Ronald Saur folgt der neue SPÖ-Gemeindeparteiobmann Markus Simonovsky aus der Katastralgemeinde Gaweinstal. Ebenfalls aus der Katastralgemeinde Gaweinstal folgt Reinhard Würzl dem ÖVP-Gemeinderat Johann Plach nach.

Reinhard Würzl war bereits in der letzten Legislaturperiode ein erfolgreicher Jugendgemeinderat und hat sich jetzt wieder in die Gemeindepolitik zurückgemeldet. Die Nachfolge von Johann Plach als Gemeindeparteiobmann der ÖVP wird laut Bürgermeister Richard Schober in der nächsten Generalversammlung der ÖVP Gaweinstal beschlossen werden.