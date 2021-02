Massentests, Teststraßen, Gratis-Testungen – all diese Maßnahmen gegen das Coronavirus sind nur möglich, weil sich unzählige Ehrenamtliche in ihrer Freizeit dazu bereit erklärt haben, mitzuhelfen. Einer von ihnen ist NÖN-Mitarbeiter Johann Hochleithner; vor 49 Jahren trat er dem Roten Kreuz bei, eine persönliche Erfahrung hat ihn zu diesem Schritt bewogen. Mit seiner NÖN-Kollegin Michaela Höberth sprach er über seine Erfahrungen im Coronajahr, welche Maßnahmen er kritisch sieht und warum eine Impfung gegen das Virus so wichtig ist.

NÖN: Wie bist du zum Roten Kreuz gekommen?

„Aufgrund der Auslastung der Teststationen kann man ersehen, dass die Bevölkerung bei der Eindämmung mithelfen will.“ Johann Hochleithner

Johann Hochleithner: Vor 49 Jahren bin ich als Ehrenamtlicher dem Roten Kreuz beigetreten. Einer der Gründe dafür war, dass ein sehr guter Bekannter unserer Familie in jüngeren Jahren plötzlich verstorben ist. Subjektiv gesehen brauchte die Rettung damals etwas länger, Kritik wurde laut, dass dies für den Patienten nicht optimal gewesen sei. Ich wollte der Sache auf den Grund gehen und konfrontierte das Rote Kreuz mit den Vorwürfen. Damals wurde mir gesagt, dass man natürlich gerne mehr Helfer in Rettungsfahrzeugen hätte, hauptberuflich sei so ein System nicht leistbar, man brauche Freiwillige dazu. So entschloss ich mich, in meiner Freizeit für die Ausbildung zu lernen und in den Rettungsdienst einzusteigen.

Seit einem Jahr dominiert das Coronavirus die Arbeit des Roten Kreuzes, du warst selbst bei den Testungen in Mistelbach im Einsatz und bist auch in Wien unterwegs. Wie wurdet ihr auf diese Aufgabe vorbereitet?

Hochleithner: Die Tester beim Roten Kreuz, bei denen ich aufgrund meiner Ausbildungen und Tätigkeiten selbst Einblick habe, wurden bestens theoretisch und praktisch für diese wichtige Arbeit ausgebildet. Vorträge mit Prüfungen und die Überwachung der Testaktivität im Rahmen eines Praktikums waren Teil davon. Die Freiwilligen, aber auch Hauptberuflichen, haben hier sehr viel Freizeit in ihre Ausbildung gesteckt.

Wie hast du die verschiedenen Testaktionen erlebt?

Hochleithner: Die Testungen sind, soweit ich das beurteilen kann, bisher reibungslos verlaufen. Aufgrund der Auslastung der Teststationen kann man ersehen, dass die österreichische Bevölkerung die kostenlosen Testmöglichkeiten voll in Anspruch nimmt und im eigenen Rahmen bei der Eindämmung der Pandemie mithelfen will. Die Teilnehmer zeigen sich gegenüber den Testern und Administratoren - gestellt von den Freiwilligen der Rettungsorganisationen, aus dem diplomierten Spitalsbereich und von Ärzten, dem Bundesheer und den Studenten sowie den Freiwilligen Feuerwehren - sehr dankbar. Aber auch die Gemeinden, wie ich es an meinem Einsatzort in der Stadt Mistelbach selbst erlebt habe, tragen organisatorisch und finanziell sehr viel dazu bei. Die Organisation war ausgezeichnet.

Nachdem du auch für das Rote Kreuz in Wien tätig bist, wurdest du bereits gegen das Coronavirus geimpft. Viele sehen die Impfung ja kritisch. W ie beurteilst du die Diskussionen um das Impfen?

Hochleithner: Ich erhielt die erste Impfung Ende Dezember, die zweite 21 Tage später. Ich hatte davon keine Nachwirkungen, auch kein Fieber, es war wie bei der Grippeimpfung. Die Impfung ist der Schlüssel für die Eindämmung der Pandemie und dafür, dass wir wieder normal leben können. Optimal wäre, wenn es zu einer freiwilligen Durchimpfung der gesamten Bevölkerung kommen könnte. Problematisch ist, dass vollständig geimpfte Personen trotzdem einen Covid-Test brauchen, um beispielsweise zum Frisör gehen zu können. Das könnte die Glaubwürdigkeit dieser so wichtigen Impfung mindern. Dass man trotz Impfung eine Maske tragen muss, finde ich hingegen völlig in Ordnung, hier geht es ja auch um gruppenpsychologische Aspekte.

Du bist nicht nur beim Roten Kreuz tätig, sondern auch seit 38 Jahren Feuerwehrmann. Findest du es richtig, dass sich die Bundesregierung im Kampf gegen Corona so sehr auf die Ehrenamtlichen stützt?

Hochleithner: Ja, das ist völlig in Ordnung! Sonst schaffen wir es nie, die Tests und die Impfungen durchzubekommen. Vor allem für die Verabreichung der Impfung wird man sehr viel freiwilliges Rettungspersonal benötigen.