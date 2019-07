In der letzten Gemeinderatssitzung am Mittwoch der Vorwoche brachte Markus Simonovsky (SPÖ) einen Dringlichkeitsantrag wegen „Gefahr im Verzug“ zur unverzüglichen Sanierung der Verkehrswege am Friedhof Pellendorf ein. Dieser Dringlichkeitsantrag wurde sofort auf die Tagesordnung gesetzt.

„Wenn Gefahr im Verzug besteht, dann muss ich bzw. die Gemeinde sofort handeln“, so Bürgermeister Richard Schober (ÖVP). Begründet wurde der Antrag damit, dass sich über Jahre Teile des Weges gesenkt haben und dadurch Stufen und Löcher entstanden sind. „Die Wege zwischen den Gräbern am Friedhof Pellendorf gleichen einem Hindernislauf“, so Markus Simonovsky in seinen Ausführungen. „Die Situation ist sehr gefährlich. Nicht nur ältere, sondern auch jüngere Friedhofsbesucher können hier durch Stürze schwere Verletzungen erleiden.“ Zusätzlich kommt noch hinzu, dass vor Jahren die Grabstätten der Verstorbenen aus Atzelsdorf wieder in ihre Heimatgemeinde auf den neu errichteten Friedhof verlegt wurden. Diese Vorgangsweise war ein richtiger Schritt. Dadurch gibt es aber in Pellendorf viele herrenlose, nicht gepflegte Grabstätten und Wegebereiche.

SPÖ-Antrag einstimmig zugestimmt

„Es ist nun notwendig, ein Gesamtkonzept zu erarbeiten, um das Erscheinungsbild des Friedhofs wieder in einen würdevollen Zustand zu versetzen“, so die einstimmige Meinung im Gemeinderat. Dem SPÖ-Antrag zur unverzüglichen Sanierung der Verkehrswege und zur Erstellung eines Gesamtkonzeptes wurde einstimmig zugestimmt.

Für Bürgermeister Richard Schober ist es auch sehr wichtig, dass sofort in den nächsten Tagen vom Bauhof Gaweinstal die ärgsten Stolpersteine und Löcher entfernt bzw. ausgebessert werden.

In dem vom Gemeinderat gewünschten Gesamtkonzept soll aber auch die Errichtung einer Urnenwand berücksichtigt werden. Auch bedarf die Mauereinfriedung des Friedhofes einer Generalsanierung. An manchen Stellen drohen Mauerteile umzustürzen.