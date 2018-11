90 Feuerwehrleute aus den sechs Gaweinstaler Feuerwehren waren in den Morgenstunden des Sonntags bei der Kamptalsiedlung in Einsatz.

Die Feuerwehren der Marktgemeinde Gaweinstal, Schrick, Höbersbrunn, Atzelsdorf, Pellendorf und Martinsdorf wurden in den Morgenstunden des Sonntag, 18. Novembers zu einem Wohnungsbrand in die Kamptal-Siedlung in Gaweinstal gerufen.

„Beim Eintreffen der Wehren stand die Wohnung bereits in Vollbrand. Der Wohnungsbesitzer war bereits im Freien“, berichtet ein Feuerwehrmann: „Es wurde sofort mit den Evakuierungsmaßnahmen der restlichen Wohnungen begonnen.“

Gleichzeitig begannen die ersten Atemschutztrupps mit der Löscharbeit. Vier Personen wurden von einem Balkon über eine Leiter gerettet. Auch die beiden Katzen des Wohnungseigentümers wurden unversehrt gerettet. Der Wohnungsbesitzer wurde vorsorglich vom Roten-Kreuz ins Landesklinikum Mistelbach gebracht.

Um 6.30 Uhr konnte Brand-Aus gegeben werden. Es waren sechs Feuerwehren mit 90 Feuerwehrmitgliedern und 16 Fahrzeuge im Einsatz. Sie wurden vom Roten Kreuz, die mit fünf Fahrzeugen und sieben Personen vor Ort waren, unterstützt.

Die Polizei begann unmittelbar nach den Löscharbeiten mit der Brandermittlung. In Vertretung des Bürgermeisters war Frau Vizebürgermeister Birgit Boyer vor Ort. Gegen 10 Uhr konnten auch das letzte Fahrzeug, das noch die Brandwache stellte, einrücken.