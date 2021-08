Seit dem Fahrplanwechsel fahren die Schülerbusse nicht mehr zur Haltestelle vor der Volksschule, wo die Schüler ungefährdet aussteigen können, sondern bleiben an der Bischof-Schneider-Straße stehen: Die Kinder müssen über den stark befahrenen Autobahn-Zubringer zu ihren Schulen gehen – der verordnete 30er in diesem Bereich gibt Kindern, Eltern und Lehrern nur wenig Sicherheit.

Warum wurde die Haltestelle verlegt? „Bei der Ausschreibung der Buskurse durch den VOR (Verkehrsverbund Ostregion) gab der Postbus die Info nicht weiter, dass die Schulbusse bisher in die Schulstraße fuhren und dort die Kinder aussteigen ließen“, sagt Bürgermeisterin Birgit Boyer.

Auf der Gemeinde ist der Fehler nicht aufgefallen

Und auf der Gemeinde sei dieser Fehler nicht aufgefallen, weil beide Haltestellen in der Bischof Schneider-Straße und in der Schulstraße „Gaweinstal Volksschule“ heißen. Im Rathaus war klar, dass Schulbusse auch direkt zu Volks- und Mittelschule fahren, für die Verkehrsbetriebe Gschwindl, die den Zuschlag für die Strecke bekommen haben, lautete der Auftrag, die Haltestelle Volksschule anzufahren. Und laut Ausschreibung gab es nur die am Autobahnzubringer.

Um vor allem den Volksschülern einen sicheren Schulweg zu ermöglichen, wurden ab Fahrplanwechsel Ende März von Lehrern, Eltern und Schulwarten ein Lotsendienst eingerichtet, teilweise stellte die Gemeinde auch andere Mitarbeiter dafür ab.

„Ich hab mit Chef Herbert Gschwindl mehrmals telefoniert“, sagt Birgit Boyer: „Er hat Verständnis für unsere Lage, seine Fahrer werden die Haltestelle in der Schulgasse aber solange nicht anfahren, bis diese dort entsprechend verkehrsverhandelt ist.“ Das hat hauptsächlich versicherungstechnische Gründe, falls die Busse beim Anfahren einer nicht beauftragten Haltestelle Schäden anrichten.

Eigentlich hätte diese Befahrung der Haltestelle Schulstraße schon stattfinden sollen, sie wurde aber nach dem Hagelunwetter in Schrattenberg verschoben, da das Land alle Gutachter zur Schadensbewertung abgestellt hatte.

Diese soll ehebaldigst nachgeholt werden.