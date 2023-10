Heißer Raum, echte Flammen: FF übte im Brandcontainer

Von 27. September bis 1. Oktober 3 fand im Feuerwehrhaus Gaweinstal die „Heißausbildung“ für Feuerwehrmitglieder der Bezirke Mistelbach, Gänserndorf und Korneuburg statt. 281 Teilnehmer aus drei niederösterreichischen Bezirken konnten an fünf Übungstagen begrüßt werden.

Die Heißausbildung ist ein Training für Atemschutzgeräteträger, bei dem unter annähernd realen Bedingungen ein Löschangriff in einer gasbefeuerten Übungsanlage geprobt werden konnte. Dafür wurde eigens ein Brandcontainer aus Deutschland vom NÖLFV für die Heißausbildung Stufe 4 angemietet. Der Container kommt an fünf Standorten in Niederösterreich zum Einsatz.

Unter der Anleitung des Trainerteams aus dem Bezirk Mistelbach und aus den Nachbarbezirken mussten die Stationen „Sicherheitsunterweisung & Hygiene“, „Wärmegewöhnung in gasbefeuerter Übungsanlage“, „Tür-Check“ und „Innenangriff in gasbefeuerter Übungsanlage“ durchlaufen werden. Der Höhepunkt stellte der Innenangriff im Brandcontainer dar, wie welchem die Atemschutztrupps einen nachgestellten Brand löschen mussten.

Um das Modul der Heißausbildung im Bezirk Mistelbach realisieren zu können, waren 60 Personen vor und während des Kurses mit der Organisation und Durchführung betraut. Zu den Tätigkeiten zählten neben dem Betrieb des Atemschutzfahrzeuges, dem Befüllen der leeren Atemschutzflaschen, der Verpflegung, der Verwaltung auch die Betreuung durch den „Feuerwehrmedizinischen Dienst“.

Großer Dank galt den Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Gaweinstal mit Kommandant Wolfgang Schuppler, die ihr Feuerwehrhaus für diese Ausbildung zur Verfügung gestellt haben.