Herausfordernde Übung: Busunfall und Brand in einem Sägewerk

Vor kurzem fand die heurige Unterabschnittsübung des Unterabschnittes Gaweinstal in Gaweinstal statt. In diesem Jahr gab es zwei Einsatzszenarien, die von den Feuerwehren Gaweinstal, Martinsdorf, Pellendorf, Atzelsdorf und Höbersbrunn bewältigt werden mussten. Die Freiwillige Feuerwehr Schrick war dieses Jahr aufgrund eines Todesfalls eines Kameraden nicht dabei.

1. Szenario – Busunfall – Autobus gegen Pkw: Ein Autobus war in Folge einer Kollision mit einem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und landete in der Böschung am Pkw. Die Insassen beider Fahrzeuge konnten die Fahrzeuge aufgrund der Lage der Fahrzeuge nicht selbstständig verlassen. Die Feuerwehren Gaweinstal, Martinsdorf und Atzelsdorf sicherten die Unfallstelle ab und errichteten den Brandschutz. Im Anschluss wurden die Insassen aus den Fahrzeugen gerettet. Abschließend wurden der Bus und der Pkw vom Kran der FF Gaweinstal geborgen und von der Unfallstelle weggebracht.

2. Szenario – Brand in einem alten Sägewerk: Bei privaten Reparaturarbeiten an einem Pkw kam es in einem stillgelegten Sägewerk zu einer Explosion, bei der mehrere Personen verletzt wurden. Durch die Explosion brach ein Brand im Gebäude aus. Die Feuerwehren Höbersbrunn, Atzelsdorf und Pellendorf retteten unter schwerem Atemschutz die verletzten Personen und „löschten“ den Brand. Weiters wurde von den Kameraden ein neben dem Sägewerk abgestellter Treibstofftankwagen gekühlt. Nach fast einer Stunde waren alle Personen gerettet und der Einsatzleiter konnte „Brand aus“ geben.

In der anschließenden Übungsbesprechung bedankte sich Bürgermeisterin Birgit Boyer für die laufenden Einsätze und die Bereitschaft laufend zu üben. Auch Unterabschnittskommandant Werner Schrom bedankte sich und appellierte an alle Anwesenden, ihr Wissen am aktuellen Stand zu halten und weiter zu üben um allzeit bereit zu sein. Der Kommandant der FF Gaweinstal, Wolfgang Schuppler, bedankte sich vor allem bei den Opferdarstellern für die Mitarbeit.