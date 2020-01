Traditionell am 20. Jänner fand auch heuer wieder der Neujahrsempfang von Bürgermeister Richard Schober statt. Sehr viele Bürgerinnen und Bürger sowie Obfrauen und Obmänner von Vereinen aus Gaweinstal und den Katastralgemeinden Martinsdorf, Schrick, Höbersbrunn, Pellendorf und Atzelsdorf waren in den Mehrzwecksaal des Kindergartens Gaweinstal gekommen.

Für die musikalische Unterhaltung zeichneten die Bläsergruppe des Musikvereins Gaweinstal und Umgebung sowie der Kirchenchor verantwortlich.

Vizebürgermeisterin Birgit Boyer eröffnete die Feier und begrüßte die vielen Gäste. Amtsleiter Gerald Schalkhammer brachte in seinem Überblick die Leistungen der Gemeinde den Zuhörern näher. Bürgermeister Richard Schober zeigte in seinem Jahresrückblick, dass unter vielen Errungenschaften auch wichtige Projekte wie betreutes Wohnen, Straßenbau und die Schaffung von Kinderbetreuungseinrichtungen in Angriff genommen bzw. fertig gestellt werden konnten.

Im Gesundheitswesen hat sich Richard Schober auch sehr für das MedCenter Weinviertel unter der Federführung von Sportmediziner Patrick Weninger eingesetzt. Mit Fertigstellung dieses Projekts wären die Sicherung der Gesundheitsversorgung und damit eine erhebliche Aufwertung sowohl der Gemeinde Gaweinstal als auch der Region gegeben.

„Viel Arbeit liegt wieder vor uns. Ich bin zuversichtlich, dass wir durch ein gemeinsames Miteinander alle Herausforderungen bewältigen werden.“Richard Schober (ÖVP) Bürgermeister

Aber auch an der Verbesserung der Mobilität innerhalb der Großgemeinde wurde bereits gearbeitet. Jetzt werden noch verschiedene Angebote abgewartet, um danach die beste Entscheidung für die Gemeinde zu treffen.

Bürgermeister Richard Schober schaffte mit seinen und den im Gemeinderat getroffenen Entscheidungen und Umsetzungen der Projekte, dass die Lebensqualität erhöht werden konnte. Dazu haben aber auch die Gemeindebediensteten sowie die vielen Vereine und Freiwilligen Feuerwehren der Großgemeinde sehr viel beigetragen, wofür sich Schober herzlich bedankte. Die Installierung der Topothek, ein Online-Archiv für Fotos aus vergangenen Tagen aber auch der Neuzeit, unter Federführung von Birgit Boyer mit vielen Helferinnen und Helfern aus allen Katastralgemeinden, konnte ins Leben gerufen werden.

Zum Abschluss ehrten der Bürgermeister und die Vizebürgermeisterin verdiente Vereinsmitglieder, bevor die Leistungen des vergangenen Jahres von Gemeinde und Bürgern mit einem Glas Wein begossen werden konnte.