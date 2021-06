Gaweinstal: Jedlickas Sommerfest zur Video-Präsentation .

„Heute spielen wir nur die Liebeslieder von Ludwig Hirsch“, kündigte Entertainer Michael Jedlicka an: Im Gaweinstaler Pfarrhof hatte er am Samstag zu einem Sommerfest geladen, bei dem auch sein aus einer Crowdfunding-Aktion finanziertes Video zu dem seiner Frau Katja gewidmeten Lied „1.000 Mal so schön“ präsentiert wurde. Davor gab‘s ein Konzert am lauen Sommerabend.