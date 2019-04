Erstmals fand im Mehrzwecksaal des Kindergartens das Gaweinstaler Jugend-Gemeindeparlament statt. Bürgermeister Richard Schober (ÖVP) hatte mit einem persönlichen Brief alle jungen Menschen der Großgemeinde im Alter zwischen 15 und 29 Jahren dazu eingeladen. Sinn war es, zu erfahren, wie die Jugendlichen die Zukunft ihrer Großgemeinde sehen.

Moderiert wurde das Jugendparlament von Johannes Berthold, Geschäftsführender Gemeinderat für Bildung, Kunst, Kultur und Mobilität. Zum Einstieg gab der HAK-Direktor den Teilnehmern grundsätzliche Infos, wohin sich die Wirtschaft aktuell entwickelt.

In einem „World Café“ konnten dann die jungen Bürger in Gruppenarbeiten zu drei Themenbereichen allfällige Auswirkungen dieser Entwicklungen sowie ihre Erwartungen und Wünsche erarbeiten. Was wünschte sich die Jugend? Verbesserungen beim öffentlichen Verkehr, ein Ärztezentrum für die Gemeinde, bestehende Betriebe erhalten und kleinere fördern, günstige Baugründe und die Belebung der Ortskerne.

„Aus meiner Erfahrung hat die Jugend Innovationspotenzial. Dieses wird aber oft nicht abgerufen“, so Berthold: „Diese Veranstaltung soll ein Anreiz für die Jugend für die Beschäftigung mit der Gemeindezukunft sein.“

Bürgermeister Richard Schober möchte diese Veranstaltung noch öfters durchführen. „Mir ist es wichtig, zu wissen, wie sich aus der Sicht der Jugend die Gemeinde weiterentwickeln soll“, sagt der Gemeindechef. Das Jugendparlament gebe ihm da Antworten.