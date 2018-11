Am Sonntag fand die jährliche Konzertmusikbewertung der Musikkapellen aus dem Bezirk im Turnsaal der Mittelschule statt.

Damit die Veranstaltung aber, wie jedes Jahr, in der Mittelschule Gaweinstal stattfinden konnte, hatten die Mitglieder des Musikvereins Gaweinstal und Umgebung ganze Vorbereitungsarbeit geleistet. Die Musiker und Musikerinnen sowie deren Angehörige betreuten die Gäste mit Getränken und Selbstgebackenem. Dank der Schulgemeinde Gaweinstal wurde die Örtlichkeit wieder zur Verfügung gestellt.

Insgesamt waren 31 Kapellen zur Bewertung ihres Könnens vor die Jury getreten. Die zahlreichen Besucher aus der Umgebung und von weiter her, konnten von den 28 Kapellen aus dem Bezirk Mistelbach und drei Gastkapellen ausgezeichnete musikalische Darbietungen von Konzertmusik für Blasorchester hören. Die Gaweinstaler waren in der Gruppe B angetreten und überzeugten nicht nur die Jurymitglieder, sondern auch das Publikum, dass die Musiker ihre Musikinstrumente und die doch schweren Musikstücke auf das Beste beherrschten.

Bei der Bewertung konnten sich in der Gruppe A die Musiker aus Fallbach mit der Punktezahl von 90,83, gefolgt vom Musikverein Kreuzstetten und Großebersdorf auf den ersten Platz setzen.

In der Bewertungsgruppe B zeigte die JK Staatz mit 92,97 Punkten ihre Leistungen, dicht gefolgt vom Musikverein Gaweinstal und Umgebung mit 92 Punkten. Die Kapelle JK Poysdorf und der Musikverein Schrick erreichten jeweils 91,5 Punkte. Die Gruppe C führt der Musikverein Ottenthal mit 94 Punkten an, Laa und „Harmonie“ Großengersdorf erreichten jeweils 93,33 Punkte.

In der Königsklasse Stufe D zeigten der Musikverein Staatz mit 96,25 Punkten und der Musikverein Poysdorf und Umgebung mit 92,42 Punkten ihr musikalisches Können.