„MedCenter Weinviertel“: Kein Schaden entstanden

Genau 16 Minuten dauerte die Sondersitzung des Gemeinderates am 10. März, sie beschränkte sich im Wesentlichen auf das Verlesen der Antworten zu den von der SPÖ bei der Sitzung davor gestellten Anfragen. Eine Diskussion, die man so auch nennen kann, gab es nicht.

Zur Erinnerung: Bei der Gemeinderatssitzung vom 16. Februar wollte die SPÖ in dringlicher Anfrage Antworten rund um das von Sportmediziner Patrick Weninger „In Lüssen“ geplante „MedCenter Weinviertel“ haben. Da diese Dringlichkeit abgelehnt wurde, beantragten SPÖ und FPÖ eine Sondersitzung des Gemeinderates.

Eine Dringlichkeit konnte Bürgermeisterin Birgit Boyer (ÖVP) damals und auch diesmal noch nicht erkennen: „Ich war überrascht über die Anfrage, weil alle Fragen der Anfrage Beschlüsse im Gemeinderat betreffen, die einstimmig beschlossen wurden. Also sollten sie bekannt sein.“

Viele Gemeinderäte fehlten bei Sitzung

Die Anfrage sei auch deshalb nicht umgehend beantwortet worden, weil sie ihr Wissen auf den aktuellen Stand bringen wollte. Außerdem habe sie genau die gleichen Fragen SPÖ-Chef Markus Simonovsky persönlich beantwortet.

Für Irritation bei der ÖVP sorgte hingegen der Umstand, dass von den neun Antragstellern fünf für die Sitzung entschuldigt waren, SPÖ-Fraktions-Chef Markus Simonovsky hatte am Tag der Sitzung seinen fünfwöchigen Arbeitsturnus im Jemen angetreten – geschäftsführender Gemeinderat Markus Skrabal (SPÖ) sah in der Terminsetzung für die Sondersitzung auf just diesen Tag durchaus eine Absicht. Bei der ÖVP berief man sich hier auf die Fristen in der Gemeindeordnung.

Die zentrale Frage der SPÖ-Anfragen: Welche Kosten sind der Gemeinde durch das (noch nicht umgesetzte) „MedCenter Weinviertel“ entstanden: „Die durch die Sondersitzung entstandenen Kosten von 52,72 Euro pro Mandatar plus Überstunden des Amtsleiters und Arbeitsleistung der Gemeindebediensteten für das Vorbereiten des Sitzungssaals im Turnsaal der Mittelschule“, fasste das Bürgermeisterin Birgit Boyer zusammen. Schaden sei keiner entstanden.

Die SPÖ will die Antworten jetzt mit ihrem im Jemen weilenden Partei-Chef analysieren. „Ich glaube, da ist die Kommunikation zwischen Simonovsky und dir ziemlich schief gelaufen“, attestierte SPÖ-Mann Markus Skrabal. Dass das Grundstück auf Internetplattformen aber weiterhin um 790.000 Euro angeboten wird, auch wenn der Arzt immer wieder betont, dass er das Projekt doch umsetzen will, fanden die Sozialdemokraten doch seltsam.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden