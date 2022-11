Mehr als nur eine Essenslieferung

Seit über vier Jahrzehnten beliefert das Gasthaus Wimmer in Gaweinstal viele Menschen fast täglich mit Essen auf Rädern. Zwischen 60 und 80 Portionen werden täglich von vier Personen ausgeliefert. Fünf Tage die Woche wird ausgeliefert, am Freitag auch für Samstag und eine Handvoll, die niemanden hat, wird auch am Sonntag versorgt.

„Essen ist da!“, klingt es im Vorraum. Man wird schon sehnsüchtig erwartet. Fast täglich werden die Gäste vom Gasthaus Wimmer zuhause mit frischem Essen versorgt. „Es gibt keinen Speiseplan. Gekocht wird regional und saisonal. Ich werde jeden Tag überrascht und freue mich auf das, was es Gutes gibt“, erzählt eine langjährige Kundin.

Seit über vier Jahrzehnten – und mittlerweile in der zweiten Generation – bekocht das Gasthaus Wimmer zahlreiche Menschen in der Umgebung. Die ganze Großgemeinde Gaweinstal, Kollnbrunn, Bad Pirawarth, Hohenruppersdorf und auch die Orte Bogenneusiedl, Wolfpassing und Traunfeld werden beliefert.

„Oft wird über Gott und die Welt gesprochen“

Doch für die Fahrer, auch die Wirtin selbst fährt, ist es nicht nur ein Ausliefern und Vor-die-Tür-Stellen. Es ist auch ein Akt der Nächstenliebe und die Sorge um die Menschen, die beliefert werden. Für die Fahrer sind es wenige Minuten, die sie dort verbringen, für manche Menschen ist es der Höhepunkt des Tages. Sie sind einsam, teilweise den ganzen Tag allein.

Sie warten darauf, dass jemand mit ihnen ein paar Worte wechselt und sie nach dem Befinden fragt. Kleine Tätigkeiten im Haushalt werden, so nebenbei, auch gleich noch erledigt. Manchmal wird gleich das Essen angerichtet. „Jeder Besuch ist individuell. Manchmal ist es eine stille Zustellung, viel öfter aber wird kurz über Gott und die Welt gesprochen“, erzählt eine der Essen auf Rädern-Fahrerinnen.

„Es ist nicht nur unser Geschäft, es ist auch eine persönliche Verpflichtung“

Eveline Wimmer, Wirtin

Zuerst gibt es immer die Scheu, das Essen kommen zu lassen. Man verliert scheinbar an Selbstständigkeit. Viele können das anfangs nicht verkraften. Manche wollen nur probieren und gewöhnen sich sehr schnell dran, das Essen zu bekommen und werden zu langjährigen Kunden.

In Zeiten von Wirtshaussterben, Energiekrise und steigenden Kosten wird es für die Familie immer schwieriger, der „Grundversorgung“ dieser Menschen nachzukommen. „Es ist nicht nur unser Geschäft, es ist auch eine persönliche Verpflichtung den Menschen gegenüber, die oft jahrelang beliefert werden“, berichtet Wirtin Eveline Wimmer.

Steigende Treibstoffpreise, steigender Wareneinsatz und die sinkende Kaufkraft der Kunden machen nachdenklich. „Wir hoffen auf Hilfe von der Politik und angepasste Förderung, um zukunftsfit werden zu können“.

Trotz aller Sorgen ist die Familie zuversichtlich, auch in Zukunft für ihre Gäste da sein und ihre sozialen Verpflichtung erfüllen zu können. Egal, ob im Wirtshaus oder zuhause.

