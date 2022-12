Die Tafel stößt an ihre Grenzen

Werbung

Durch die Weihnachtsaktion der Team Österreich Tafel brachten zahlreiche Menschen Bücher, Spiele und Stofftiere nach Gaweinstal und Schrick. Mithilfe der Spenden können 200 Weihnachtspakete gepackt und zu Weihnachten verschenkt werden. Doch wenn es um Lebensmittel geht, braucht die Tafel dringend Hilfe.

„Lebensmittel, Babynahrung und Hygieneartikel werden dringend gebraucht. Es fehlt vor allem an Kaffee und Öl“, erzählt Nelly Mrazek von der Tafel. Über 300 Familien sind bei der Tafel in Mistelbach registriert. 180 bis 190 Familien stellen sich jede Woche um eine Schachtel mit Notwendigstem an, um durch die nächste Woche zu kommen. Für diese Anzahl an Familien wären in der Woche mindestens 180 Kilo Mehl oder Nudeln notwendig.

Auch die Konkurrenz in der Lebensmittelverschwendung wird größer. Ein großes Problem, das die Tafel aktuell hat: Durch diverse Initiativen, bei denen man sich am Ende des Tages Übriggebliebenes aus Restaurants und Supermärkten holen kann, bleibt weniger für die Tafel.

Diese ruft nun auf, solche Aktionen differenziert zu betrachten: „Menschen, die sich auch tagsüber die Dinge leisten können und auf ein günstiges Sackerl warten, haben es nicht immer notwendig. Es gibt viele Menschen, die nicht einmal den kleinen Betrag haben, um sich diese Aktionen holen zu können.“

Wenn auch Sie unterstützen möchten, können Sie das bis zum 24. Dezember tun und ihre Lebensmittelspende in die Kirchen bringen.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.