„Es war schon immer mein Wunsch, mich selbstständig um meine Patienten kümmern zu dürfen und individuell auf ihre Bedürfnisse einzugehen“, sagt Peter Tschernigg auf der Homepage seines bisherigen Arbeitgebers, dem Healthcenter des Flughafens Wien: „Ich lege großen Wert auf eine gute zwischenmenschliche Arzt-Patienten Beziehung, denn das bildet die Basis für eine optimale Versorgung meiner Patienten.“

Laut Homepage der NÖ Ärztekammer erhielt er nach dem Hearing am 14. September einen Kassenvertrag für die vakante Kassenstelle in Gaweinstal. Bisher war er im Gesundheitszentrum des Flughafens Wien tätig.

Seit 2015 ist Tschernigg Arzt für Allgemeinmedizin, machte Vertretungen in diversen Ordinationen, Flüchtlingsheimen und Altersheimen, als ausgebildeter Notarzt auch die allgemeinmedizinische Akutordination im AKH Wien und beim Kindernotdienst. Ausbildungen hat er auch als Arbeitsmediziner und als Neuraltherapeut.

Gemeinderat hielt bis zuletzt dicht

Bis zum Beginn der Gemeinderatssitzung Montag Abend waren diese Informationen allerdings streng geheim: Bürgermeisterin Birgit Boyer wollte erst abwarten, bis wirklich alle Unterschriften für den Kassenvertrag geleistet waren, bevor sie damit an die Öffentlichkeit geht. Das OK Tscherniggs kam Montag um 10.48 Uhr per Mail.

Um endlich Klarheit über die Lage der ärztlichen Versorgung der Gemeinde zu bekommen, richtete SPÖ-Fraktions-Chef Markus Simonovsky einen dringlichen Antrag mit einem Bündel von Fragen an die Bürgermeisterin: „Wir als Opposition erfahren nur Gerüchte aus der Bevölkerung“, begründete der Sozialdemokrat: Und mangels konkreter Informationen sei die Verunsicherung der Bürger groß.

Nachrichtensperre und Angst vor Querschüssen

Wofür Boyer Verständnis hatte, der Arzt hatte sich aber absolutes Stillschweigen ausbedungen. Man fürchtete Querschüssse, zumal der Arzt auch mit der Gemeinde Gaubitsch verhandelte. Entsprechend musste Gaweinstal ein Angebot legen, um Tschernigg zu überzeugen: Die Marktgemeinde leistet eine Einmalzahlung von 40.000 Euro, nach zwei Jahren für die Dauer von zehn Jahren weitere 500 Euro pro Monat.

Bricht der Arzt in Gaweinstal vor der Zweijahresfrist seine Zelte ab, so muss er die Einmalzahlung aliquot zur ausstehenden Zeitspanne zurückzahlen. Nach zwölf Jahren fallen für die Gemeinde keine Kosten mehr an, angesichts der Tatsache, dass Tschernigg Geburtsjahrgang 1985 ist, könnte er der Gemeinde längere Zeit erhalten bleiben.

Sparen wird die Gemeinde im Gegenzug künftig ab November 2022, wenn der Gemeindearztvertrag mit dem bisherigen Kassenarzt Gerhard Leisser ausläuft jährlich 20.000 Euro, die nicht mehr anfallen, weil künftig Aufgaben des Gemeindearztes via billigerem Werkvertrag geregelt werden. Einkünfte für die Gemeinde kann die Vermietung der bisherigen Leisser‘schen Ordinationsräume einbringen, denn der neue Arzt wird in die früheren Post-Räumlichkeiten in der Wienerstraße einziehen. Geplant wäre die Eröffnung der Ordination mit 2. November, die herrschende Baustoffknappheit macht dieses Ziel allerdings unsicher.

Simonovsky zeigte sich überrascht, dass jetzt doch die geforderten Infos kamen, hätte sich aber schon früher klare Worte der Bürgermeisterin gewünscht. „Es wird ja niemand geglaubt haben, dass wir in den vergangenen sechs Monaten nichts gemacht haben“, konterte Boyer.

„Wir stimmen eh zu, wir sind ja froh, dass wir jetzt wieder einen Arzt haben“, beendete Simonovsky die Diskussion, das Finanzpaket für den neuen Kassenarzt wurde einstimmig angenommen.