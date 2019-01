Am Sonntag lud Bürgermeister Richard Schober zu seinem zehnten Neujahrsempfang in den Mehrzwecksaal im Kindergarten. Der Empfang findet traditionell am Jahrestag der Wahl Schobers zum Bürgermeister statt.

Was tat sich in der Gemeinde so im vergangenen Jahr? Bürgermeister Richard Schober, Vizebürgermeisterin Birgit Boyer und Amtsleiter Gerald Schalkhammer führten durch das arbeitsreiche Jahr: Nach dem Rücktritt von Vizebürgermeister Ferdinand Bammer wurde Birgit Boyer zu seiner Nachfolgerin gewählt.

Viel konnte die Gemeinde für ihre hervorragende Arbeit an Anerkennungen und Ehrungen erhalten: So wurde sie zum zweiten Mal als Mobilitätsgemeinde und Energiebuchhaltungsgemeinde ausgezeichnet, beim Zertifizierungsaudit konnte Gaweinstal einen Umsetzungsgrad von 45 Prozent erreichen.

Ein Höhepunkt war auch die Eröffnung des umgebauten Pfarrhofes Gaweinstal. Für dieses Projekt hatte die ehrenamtliche Bauleiterin Brigitta Kalina alleine 17.000 Stunden an Freizeit geopfert.

Ehrungen