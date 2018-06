„Der größte Unterschied ist, dass bei uns 70 Personen auf der Bühne stehen und beim Märchensommer nur fünf“, lacht Simone Pamminger, Gesamtleiterin des Musical-Projektes an der Neuen Mittelschule Gaweinstal. Gespielt wird „Malanda - Das Feenland der Träume“.

Vor zwei Jahren hatte die Schule erstmals ein Märchensommer-Musical gespielt. Intendantin Nina Blum war damals derart begeistert gewesen, dass sie Pamminger freie Stückwahl für die Folgejahre zusicherte.

Für Gaweinstal mussten Pamminger und ihr Team „Malanda“ etwas adaptieren: Tanzchoreografien und einzelne Rollen wurden hinzugefügt. „Jeder hat tolle Ideen. Die Herausforderung liegt darin, die so zu bündeln, dass dann alles gut auf der Bühne wirkt“, sagt Pamminger und weiß, dass es gelingt.

Eingebunden in das Projekt Musical ist fast jeder an der Schule: Dass Schulchor und Neigungsgruppe Tanz mitmachen, liegt auf der Hand. Die Requisiten und Kostüme werden im Werkunterricht hergestellt, parallel zu den Proben im Turnsaal schrauben Direktor Kurt Jantschitsch und Schulwart Christian Prucher noch die letzten Schrauben in die Schaukel, auf der die Feen dann auf der Bühne schaukeln werden. Und Lehrerinnen werden zu Maskenbildnerinnen, Stylistinnen und Garderobieren.