Vorfreude auf Fest mit Blasmusik und Feuerwehr

Die Vereinsgeschichte der Musikkapelle Gaweinstal begann, als sich 29 Musiker aus Gaweinstal und Umgebung bereit erklärten, dem neu zu gründenden Verein beizutreten. Das erste Platzkonzert konnte am 13. Juli 1969 stattfinden. 1971 erfolgte der Beitritt zum NÖ Blasmusikverband. Von 1981 bis 1983 wurde dann das eigene Musikerheim gebaut.

Im Jahre 1986 war der Beginn einer langjährigen Freundschaft mit der Partnerkapelle Waldneukirchen in Oberösterreich. Bei Wertungen und Bewerben konnte die Kapelle bisher gute Erfolge erzielen. So erreichte die Musikkapelle Gaweinstal im Jahr 2012 den 3. Platz in der Stufe B bei der Landesmusikwertung in Grafenegg. 2014 erhielt die Kapelle den Ehrenpreis des Landeshauptmannes in Gold.

Von der Ausbildung durch Private zur Bläserklasse

Am Beginn erfolgte die Ausbildung der Jungmusiker durch Privatpersonen. Diese waren meist selbst Musiker im Verein.

Seit vielen Jahren liegt die Ausbildung in den Händen der Musikschule Staatz und Umgebung. Seit fünf Jahren gibt es eine Bläserklasse in der Volksschule. Das Jugendorchester „Gaunerbande“ wird ebenfalls in Zusammenarbeit mit der Musikschule geführt.

Regelmäßige Veranstaltungen sind das Frühjahrskonzert am Palmsonntag, der Kirtags-Frühschoppen, ein Sommerkonzert im Innenhof des barocken Pfarrhofes und die Konzertmusikbewertung der BAG Mistelbach des NÖ Blasmusikverbandes.

Bedeutendstes Ereignis in der Gemeinde ist das gemeinsam mit der Feuerwehr Gaweinstal veranstaltete Fest im Feuerwehrhaus, das alljährlich Anfang Mai veranstaltet wird. Auch heuer kann es von 29. April bis 1. Mai wieder stattfinden und lockt Besucher mit einem vielseitigen Festprogramm.

Am Freitag starten die Feierlichkeiten um 19 Uhr mit dem Heurigenbetrieb. Ab 21 Uhr untermalen die Marchviertler das Geschehen. Am Samstag geht es um 18 Uhr weiter mit einem Konzert der Red Devils um 20 Uhr. Am Sonntag darf natürlich der Frühschoppen nicht fehlen. Ab 10.30 Uhr wird mit der Musikkapelle Langenzersdorf gespielt.

