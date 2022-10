Wissen, was eine Orts-Chefin macht: Schüler begleiten Bürgermeisterin

Was macht eine Bürgermeisterin eigentlich so den ganzen Tag? Am 13. Oktober waren die Alisa Wiesinger und Daniela Stubenvoll im Rahmen des Projektes „Girls in Politics“ einen Tag lang mit Bürgermeisterin Birgit Boyer unterwegs, um einen Eindruck von den unterschiedlichsten Aufgaben eines Gemeinde-Chefs zu bekommen.

Beide Schülerinnen gehen in die Mittelschule in Gaweinstal.

Was stand auf dem Programm? Die einfachen Aufgaben waren die Verteilung der Schutzengel-Geschenke in den Kindergärten Martinsdorf und Gaweinstal. Beim Lokalaugenschein in der Kellergasse erfuhren die beiden Schülerinnen viel über Kanal- und Wasserleitungsbau. Denn in der engen Gasse werden auf 600 Meter der Kanal und auf 400 Metern die Wasserleitung erneuert. Und das unter nicht einfachen Bedingungen, denn wo die alten Leitungen laufen, das weiß kaum mehr jemand.

Sitzungsarbeitsalltag erfuhren die beiden Mädchen bei der Standesamtsverbandssitzung, danach gab es noch ein Treffen mit der derzeitigen Vizebürgermeisterin und künftigen Bürgermeisterin der Nachbargemeinde Bad Pirawarth Verena Gstaltner: „Wir teilen uns mit Pirawarth das Wasserleitungsnetz und die Kläranlage“, sagt Boyer: „Außerdem konnten wir Frauen in der Politik von unseren Erfahrungen berichten.“ Den Abschluss des anstrengenden Tages machte ein Sturmfest der Senioren.

„Wir hatten einen tollen Tag und jetzt weiß ich ein bisschen besser, wie meine Heimatgemeinde hinter den Kulissen funktioniert. Besonders bei der Kläranlage gab es viele spannende Dinge, die uns erklärt wurden“, sagt Wiesinger.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.