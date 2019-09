Große Freude im Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf – denn das 600. Baby hat Mitte September das Licht der Welt erblickt. Max Konlechner kam mit 51 Zentimeter und 3204 Gramm auf die Welt. Dazu gratulierte auch der Leiter der Abteilung für Geburtshilfe und Frauenheilkunde, Primar Felix Stonek sehr herzlich: „Wir freuen uns mit den Eltern über den neuen Erdenbürger und wir sind stolz, dass wir heuer wieder eine gleichbleibend stabile Geburtenrate wie in den Vorjahren verzeichnen können.“

Wichtig ist Stonek auch zu betonen, „dass im Landesklinikum großer Wert auf eine Hebammengeburtshilfe gelegt wird. Eine natürliche Geburt mit exzellenter Betreuung durch unser Hebammenteam ist oberstes Ziel, um Mutter und Kind einen schönen Start ins neue, gemeinsame Leben zu ermöglichen. Natürlich sind vor Ort immer Fachärzten für Gynäkologie und Geburtshilfe und Kinderheilkunde sowie unsere Neonatologie, die im Schwerpunkthaus des Weinviertels rund um die Uhr bereitstehen.“

Im Familienzentrum des Landesklinikums Mistelbach-Gänserndorf stehen den werdenden Eltern außerdem moderne Kreißzimmer, spezielle Familienzimmer, gesunde Snacks für Stillende und natürlich eine Stillberatung zur Verfügung.



Zum näheren Kennenlernen der Abteilung finden an jedem ersten Mittwoch im Monat um 18 Uhr die Informationsabende „Geburt in Mistelbach“ im Landesklinikum statt – im Herbst noch am 2.10., 6.11. und 4.12..