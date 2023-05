„Zwoa Weinviertler“ luden zum Feiern

Chillen, essen, trinken in einer wunderschönen Kulisse bei herrlichem Frühlingwetter: Schöner hätte es nicht sein können, als die „zwoa Weinviertler“ Köche ein Jahr Wanderküche mit Weinviertler Köstlichkeiten feierten. Sie bekochen die Besucher gerne bei Festen und auch sonstigen Feiern. Festplatz war die schöne revitalisierte und ausgebaute Oase in Gaweinstal. Martin Zeissl aus Schrick und Florian Götz aus Niederabsdorf, bekannt als die „zwoa Weinviertler“, luden die Bevölkerung zum Geburtstagsfest. Bei herrlichem Frühsommerwetter hatten sie mit vielen Helfern aus verschiedenen Vereinen, Winzern, der Freiwilligen Feuerwehr, Verkaufsstände für Speisen, Getränke und Süßigkeiten aufgebaut. Und es war auch ein Fest für die Kinder. Es gab 13 Spielstationen wie Zielspritzen, Geschicklichkeitslauf und Hindernislauf, Fußball, Kinderschminken, Basteln etc. Eva Kleedorfer hat sich da sehr viel Spiele einfallen lassen. Auch Urkunden bekamen die teilnehmenden Kinder nach der Schatzsuche und einem gratis Eis ausgefolgt.

Für die musikalische Unterhaltung sorgte zur Mittagszeit der Musikverein Gaweinstal und Umgebung unter der Leitung von Friedrich Rauch. Auch Jazzmusik und Musik mit DJ tönte am Nachmittag zur Unterhaltung der zahlreichen Gäste, die nicht nur aus Gaweinstal, sondern auch aus der Umgebung und sogar aus Wien gekommen waren. Tenor der Besucher war, dass der Platz bei der Oase für so ein Sommerfest wie geschaffen ist. Der Verschönerungsverein Gaweinstal hat hier wirklich einen ausgezeichneten Platz für Freiluft-Veranstaltungen, aber auch für Ruhe suchende Gemeindebürger geschaffen.





