Vor einem halben Jahr verstarb Holzkünstler Ewald Trischak. Sein Haus wurde mittlerweile verkauft, seine Kunstwerke suchen noch neue Besitzer.

„Mir liegt es sehr am Herzen, dass sich Menschen finden, die Ewalds künstlerisches Vermächtnis zu schätzen wissen“, sagt Michael Jedlicka, der sich mit seiner Frau Katja in den letzten Jahren um den schwerkranken Trischak und seine Kunst gekümmert hat: „Ewalds Brüder haben mich ersucht, ihnen bei der Suche nach neuen Besitzern für Ewalds Holzkunst behilflich zu sein.“

Daher wird am Sonntag, 22. Juli, um 18 Uhr ein „Ewald Trischak Gedächtnis-Flohmarkt“ in Trischaks ehemaligen Haus am Siebenhirtner Mühlweg 18 stattfinden. Michael und Katja Jedlicka werden aus Trischaks Buch „Der Stein und die Schneeflocke“ lesen, Benedikt Bergauer und Michael Jedlicka werden einige Songs interpretieren.

Ewald Trischak hatte Zeit seines Lebens nicht gerade als umgänglicher Mensch gegolten. Entsprechend fand er auch nie die große Achtung, die seine Kunst eigentlich verdiente. Kurz vor seinem Krebstod im November des Vorjahres wollten Freunde rund um Michael Jedlicka, Othmar Biringer und Werner Lindner eine letzte Ausstellung mit Werken Trischaks im Landesklinikum Mistelbach organisieren. Eröffnet wurde die Schau posthum, sie wurde zu einem ergreifenden Abschiednehmen vom Künstler. „Ich denke oft an die vielen wertvollen Gespräche und Augenblicke mit ihm zurück“, sagt Michael Jedlicka: „Ewald wird in unseren Herzen weiterleben.“