Mustang aus Bullendorf wurde vom eigenen Hinterreifen überholt

Am vergangenen Montag hatte ein Bullendorfer seinen Ford Mustang ausgewintert und war damit nach Mistelbach und weiter Richtung Autobahnauffahrt Schrick gefahren. Nach Mistelbach merkte er ein untypisches Geräusch am Fahrzeug. Kurz darauf verlor er während der Fahrt das linke Hinterrad. Dieses hat den Mustang überholt und ist war Richtung Gegenfahrbahn gerollt.

Bei einer genaueren Untersuchung seines Autos musste er feststellen, dass auch alle Radmuttern an den übrigen Reifen gelockert waren.

„Das Fahrzeug war das ganze Wochenende vor meinem Haus in Bullendorf abgestellt. Ich selbst war mit meinem Zweitauto auf Kurzurlaub“, schildert der Bullendorfer: Am vergangenen Wochenende fand in Bullendorf das Feuerwehrfest statt.

Das Auto muss vorerst in eine Werkstätte zur Reparatur: „Wie hoch der Gesamtschadenssumme ist, weiß ich noch nicht. Aber Versicherungsschutz besteht keiner.“ Anzeige bei der Polizei wurde erstattet.

„Nicht auszudenken, wenn mir dies auf der Autobahn bei höherer Geschwindigkeit passiert wäre“, läuft dem passionierten Mustangfahrer jetzt noch der kalte Schauer über den Rücken.

