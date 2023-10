In Ungerndorf war der letzte Kirtag des Jahres

Die Ungerndorfer Jugend und Familie Olschnegger luden zum traditionellen letzten Kirtag des Jahres ein. Die Tanzband „Bel Canto“ sorgte am Kirtagssamstag für beste Unterhaltung bei Jung und Alt. Im Barbereich garantiert „Dj Tyfco“ für abwechslungsreiche Musik und Partystimmung. Die Jugend organisierte auch wieder eine Verlosung mit einigen tollen Sachpreisen.

Beim traditionellen Burschenamt am Sonntag folgte nach der heiligen Messe eine Kranzniederlegung zum Gedenken an die Gefallenen des Ersten und Zweiten Weltkrieges beim Kriegerdenkmal. Vizebürgermeister Georg Eigner hielt die traditionelle Ansprache vor der Kirche.

Im Anschluss folgte ein gemütliches Frühschoppen mit stimmungsvoller Kirtagsmusik mit den „Staatzer Bergmusikanten“. Seitens der Stadtgemeinde Laa besuchten die Stadträte Christian Nikodym, Helga Nadler und Karl Schäfer die Veranstaltung. Ebenso war Ortsvorsteher Arno Hausensteiner, Gemeinderat Rudolf Cermak und Hausherr und Ortsvorsteher Thomas Appel vor Ort sowie die Nachbarbürgermeister Josef Kerbl aus Fallbach und Franz Popp aus Gaubitsch.

Die Jugend und der Familienbetrieb rund um das Team Gasthaus Olschnegger freute sich über die vielen Besucher. Vorausblick: Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr findet heuer am 14. Oktober das zweite Oktoberfest in Ungerndorf statt. Als Live-Act sorgen die Jungen Fetzer wieder für beste Unterhaltung und grandiose Stimmung. Am Programm steht zudem der traditionelle Bieranstich, auf der Speisekarte alle Klassiker von Stelze und Grillhendl bis Brezel. In diesem Sinne: O’zapft is!