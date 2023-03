Landesklinikum: Ärztlicher Direktor Cebulla muss gehen

Die Landesgesundheitsagentur hat Christian Cebulla ein Kündigungsschreiben zugesandt, er ist seit 2018 Ärztlicher Direktor im Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf. Zuletzt war aus gut informierten Kreisen zu hören, dass die Unzufriedenheit mit seiner Führung gestiegen ist. Was letztendlich zur Kündigung geführt hat, darüber will noch niemand offen reden. Es ist möglich, dass Cebulla arbeitsrechtlich gegen die Kündigung vorgeht.

Für einen Mitarbeiter, der anonym bleiben will, ist es durchaus eine „verheerende Geschichte“: Diese Kündigung werde „in einer wirklich schwierigen Zeit“ ausgesprochen. Er denkt dabei an die massiven Personalprobleme, die im Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf spürbar sind. Er hege den Verdacht, dass Cebulla als Sündenbock herhalten müsse. Allerdings gab es immer wieder Kritik an seinem Führungsstil.

Stubenvoll: „Stimmung hat seit Längerem nicht gepasst“

Erich Stubenvoll, Obmann des Gemeindeverbandes des Landesklinikums und Bürgermeister in Mistelbach, bestätigt: „Dass die Stimmung im Haus seit Längerem nicht passt, ist kein Geheimnis. Nun müssen alle konstruktiven Kräfte gebündelt werden, um gemeinsam dieses tolle Landesklinikum Mistelbach wieder mit positiver Energie zu fluten.“

Die Personalprobleme im Klinikum zeigt sich beispielsweise nach wie vor in der gynäkologischen Abteilung, die derzeit von den Primaren der umliegenden Krankenhäusern geführt wird, weil die Suche nach einem Nachfolger ergebnislos geblieben ist. Das Provisorium führte letztlich dazu, dass Fachärzte das Handtuch warfen und den Betrieb verließen (die NÖN berichtete).

Die Leitung wird interimistisch der stellvertretende Ärztliche Direktor Roland Zwrtek, Primar der Chirurgie am Landesklinikum übernehmen.

Cebulla war der erste Ärztliche Direktor ohne Primariat

Cebulla übernahm mit 1. Oktober 2018 die Ärztliche Leitung, zudem die Standortleitung des Medizinischen Zentrums in Gänserndorf. Intensive Kommunikation und Qualitätsmanagement seien zwei wichtige Eckpfeiler, sagte er damals. Er war - nach langer Suche - der erste Ärztliche Direktor, der kein eigenes Primariat hatte. Es hieß, dass er sich so ganz der Leitung des Klinikums widmen könne, ohne eine eigene Abteilung leiten zu müssen. Sein Vorgänger Otto Traindl blieb bis zu seiner Pensionierung weiter Primar der Inneren Medizin.

Cebulla schloss sein Studium der Humanmedizin an der Universität Wien ab. Nach Beendigung seiner Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin in der Wiener Rudolfstiftung wechselte er 2000 in die Generaldirektion des Wiener Krankenanstaltenverbundes (KAV), währenddessen war er weiterhin als Arzt in der urologischen Abteilung der Rudolfstiftung aktiv. Ab 2016 war er in der Ärztlichen Direktion des Krankenhauses Hietzing tätig.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.