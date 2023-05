Blender, ihre Opfer und die subjektiven Wahrheiten

Aktueller kann ein Stück nicht sein: Was ist Wahrheit, was ist Schein, wo verstecken sich Fake News und was sind alternative Fakten, die nur in der eigenen Bubblewahrnehmung stimmen? „Tartuffe“ stand schon lange auf der Wunschliste der Gaubitscher Theaterspieler, nach der vierjährigen Corona-Zwangspause erfüllten sie sich diesen Wunsch.

Die Besetzung? Großartig. Rudolf Dorn ist ein wunderbarer Tartuffe: Verschlagen, falsch, manipulativ und berechnend spielt er Hausherren Franz Hofbauer gegen seine Familie aus. Franz Hofbauer als Manipulationsopfer windet sich wunderbar in seiner Rolle: In seinem absoluten Glauben, dass alle gegen den von ihm aufgenommenen Tartuffe seien und später dann in seiner Schmach des Betrogenen. Bigott auch Johanna Krenn, die bis zum Schluss daran glaubt, dass Tartuffe ein Heiland sei – auch als schon alle Zeichen auf das Gegenteil deuteten. Und nach dem Showdown wusste sie schon immer, dass er der Böse sei – wendehälsiger geht es kaum.

Die Verblendung des Hausherrn führt soweit, dass er sogar den aufbrausenden Sohn Christoph Hofbauer verstößt und seine Tochter dem Betrüger aufdrängt. Die wird von Neuzugang Marlena Gräf gespielt – ein großartiger Einstand in der hochkarätigen Truppe. Das Rationale, das gegen die alternativen Fakten nicht ankommt, wird von Ulrich Uhl symbolisiert: Er versucht zu vermitteln, wird aber nicht gehört.

Damit Tartuffe mit seinen Betrügereien nicht durchkommt, braucht es Personen, die es wissen, das Momentum zu nutzen und die Lüge zu demaskieren: Mit einer Charade entlarvt Ehefrau Lydia Eigner das Doppelspiel des Betrügers, Gerlinde Hölzl als Perle des Hauses ist das aktive Gewissen, das die Familie zusammenhält – und ihr auch den Spiegel vorhält. In einer kleinen Rolle ist wieder Pfarrer Christian Wiesinger dabei: Er spielt den Gerichtsvollzieher, der die Familie aus dem Haus treiben soll, Johannes Eigner den Geliebten der Tochter des Hauses, der den Täuscher als Fake-Gendarm und durch Täuschung aus dem Haus vertreibt. Jüngster auf der Bühne ist der 13-jährige Felix Hofbauer.

Regie führte wieder Doris Hofbauer. Für sie ist das Stück gerade in Zeiten, in denen viele auf Blender in der Politik, auf Fake News, alternative Fakten und gekauften Nachrichten in den Medien hineinfallen, aktueller denn je.

Das Bühnenbild ist übrigens, gewohnt reduziert: Ein paar knusprig-vertrocknete Zimmerpflanzen, Möbel, die mit New York Times, Frankfurter Allgemeiner, Kurier und NÖN tapeziert sind und sonst nichts.

Fazit: Sittenbild rund um den Glauben an das Pseudowissen aus der eigenen Bubble, Blender und was sie aus uns machen. Und mit einem Tartuffe, dessen schadenfrohe Hinterhältigkeit schon fast weh tut.

Karten und mehr

Weitere Vorstellungen: 29. Mai (17 Uhr), 3. Juni (19.30 Uhr), 4. Juni (17 Uhr), 8. Juni (17 Uhr), 10. Juni (19.30 Uhr).

Karten und Infos: www.buehne-aktiv.at

