Zwerge sind ja die vollen Trash-TV-Junkies. Am liebsten liegt die Siebenerbande vor dem Fernseher und zieht sich die neuesten Folgen vom Poysbrunner „Schloss-TV“ rein. Aber was ist, wenn sie als Serien-Junkies plötzlich auf ihre Helden der Lieblingsserie treffen und Teil der Serie werden?

Der Märchensommer im Schloss Poysbrunn erzählt heuer das Märchen von „Schneewittchen – neu verzwergt“ auf witzige Weise neu interpretiert – wie gewohnt mit Wortwitz für das Zielpublikum Kinder und hintergründigerem Wortwitz für die begleitenden Eltern. Der Text stammt wie gewohnt von Michaela Riedl-Schlosser. Sie sind nie eingestaubt, immer mit Augenzwinkern und (auch unterschwelligen) Anspielungen auf aktuelle Gesellschaftsthemen.

Musik, die ins Ohr geht

Dass die Musik von Andreas Radovan wieder einige Ohrwürmer bietet, versteht sich nach 15 Jahren Märchensommer schon von selbst. Radovan, sonst auch musikalischer Leiter am Burgtheater, schafft es, im Soundtrack wieder einen breiten Stil-Mix zu bringen: von poppigem bis hin zum Tango zwischen Apfel (Stiefmutter) und Schneewittchen.

Beim Team konnte Intendantin Nina Blum, die heuer nach einigen Jahren Pause wieder selbst Regie führte, auf ein bewährtes Team zurückgreifen - bis auf Neuzugang Ariane Swoboda als böse Königin haben alle im Cast (langjährige) Märchensommererfahrung.

Zwerge sorgen für Partystimmung

Die Zwerge: Diese Truppe sorgt für Partystimmung auf der Bühne. Egal ob mit ihrem Zwergenplattler oder beim Schlosslied, diese Bande strahlt Lebensfreude aus. Tobias Eiselt als Zwerg Romantico, der sich als Ersatzprinz Schneewittchens anbietet, sollt’s mit dem Prinzen doch nichts werden, Zwerg Miesedrauf alias Daniel Ogris, ein Veteran auf der Märchensommerbühne, der dann doch Zufriedenheit und das Lächeln findet oder Gudrun Nikodem-Eichenhardt als Zwerg Bossi, die kurzfristig für die Premiere und die ersten Wochen einspringen musste.

Nikodem-Eichenhart spielte schon in den ersten Produktionen in Poysbrunn mit, zuletzt stand sie bei „Alice im Wunderland“ auf der Bühne, die Liedtexte stammen aber ebenfalls seit Beginn an von ihr. Die Rolle hätte man nicht besser besetzen können, sie spielt den Bossi souverän. Unterstützt werden die Profi-Zwerge heuer von Spielkindern mit kleineren Sprechrollen - auch sie machen ihren Job ausgezeichnet.

Ein wunderbarer Neuzugang und eine wunderbar böse Königin ist Ariane Swoboda. Johannes Kemetter spielt den Spiegel, Schneewittchens bester Freund und TikTok-Videopartner, die zierliche Patrizia Leitsoni als Titelfigur zeigt ihre Bühnenpräsenz, wenn sie mithilfe der Zwerge die Königin vom Thron wirft. Wunderbar schrill Christian Kohlhofer, zum zehnten Mal bei der 15. Auflage des Märchensommers dabei, als Papagei Caruso: Handlanger der Königin und bester Zwergenfreund.

Bremer Stadtmusikanten kommen nächstes Jahr

Der Märchensommer widmet sich ab heuer übrigens thematisch den Grimm‘schen Märchen, nachdem bis 2014 selbst erfundene Stoffe und bis zum Vorjahr Kinoklassiker neu erzählt wurden. Nächstes Jahr werden „Die Bremer Stadtmusikanten - neu vertont“.

Fazit : Sommertheater für Kinder mit viel Witz für die Kleinen und für die erwachsenen Begleiter, Lieder mit Ohrwurmcharakter, eine Traumbesetzung und ein Set-up, das in Corona-Zeiten genügend Abstand garantiert.