Gelungene Eröffnung der neuen Konditorei und Bäckerei Stoiber am Laaer Stadtplatz: Am Abend des 7. Mai lud Familie Stoiber zur feierlichen Eröffnung der neuen Räumlichkeiten, gleich neben dem bisherigen Geschäft.

Ein Kaffeehaus zum Wohlfühlen am besten Eck von Laa .

Die Stoibers sind seit 1997 in Laa, als sich die Möglichkeit bot, das benachbarte Gasthaus Koffler zu kaufen, griffen Seniorchef Christian und Juniorchef Philipp Stoiber zu, kauften und rissen das schon arg in die Jahre gekommene Traditionsgasthaus an der Stadtplatzausfahrt zur Nordbahnstraße ab.

„Nach 21 Jahren hatten wir im alten Lokal Platzprobleme, außerdem wollten wir die Gelegenheit nutzen, in eine eigene Liegenschaft zu übersiedeln“, sagt Philipp Stoiber.

Gebaut wurde in zwei Etagen mit Dachgeschoßausbau, im Erdgeschoß finden sich Konditorei und Bäckerei, darüber wurden 13 Wohnungen errichtet. Fertig werden die aber erst Mitte des Jahres.

Erster Eindruck von der neuen Konditorei: Hell, freundlich und ein Platz zum Wohlfühlen.

