Die Webseite einer Gemeinde ist wie ein Schaufenster! Sie ist entscheidend, ob jemand neugierig stehen bleibt, genauer hinsieht und eintritt oder ob jemand unberührt daran vorbeigeht. Der Internetauftritt einer Gemeinde ist außerdem wie ein zusätzlicher Mitarbeiter, der 24 Stunden am Tag in Sachen Marketing für die Gemeinde arbeitet. Nicht zuletzt gilt die Präsenz im WWW in der heutigen Zeit als eines der wichtigsten Werbe- und Informationsmittel für die Gemeinde.

Die LEADER Region Weinviertel Ost hat bei vielen Gemeinden in Sachen Webseite und Informationsaustausch mit den Bürgerinnen Nachholbedarf entdeckt. Viele Webseiten sind in die Jahre gekommen und auch nicht mehr auf dem letzten Stand der Technik.

„Genau hier setzt die LEADER Region Weinviertel Ost an! Mit der Maßnahme „Webseiten-Relaunch“ bieten wir unseren Gemeinden eine Generalüberholung ihres Internetauftritts“, bringt es Projektinitiator Bgm. Christian Frank auf den Punkt.

Die Gemeinde-Webseiten wurden alle nach dem selben Leitfaden umgestellt. Mit dem neuen, responsiven Webdesign kann die Webseite auf allen Endgeräten geöffnet werden. Heutzutage besuchen viele User die Webseiten über ihr Handy. Auch dort legen die Gemeinde-Webseiten nun einen guten Auftritt hin.

Eine weitere Neuheit ist die App „Gem2Go“. Sie ist Österreichs einzige mobile Bürgerservice App, welche alle Gemeinden Österreichs in einer App vereint. Informationen über die Gemeinden sind nun schnell, bequem und mit einem Fingertip abrufbar. Mit Gem2Go können sämtliche Online-Formulare von amtsweg.gv.at auch in der App abgerufen werden. Via Push-Nachricht versäumt man weder Mülltermine noch bevorstehende Ereignisse.

Alle Gemeinde-Webseiten erstrahlen nun im gleichen, modernen Design mit einheitlichen Strukturen. LEADER-Obmann Bgm. Kurt Jantschitsch sagt dazu: „Mit dem Relaunch der Gemeinde-Webseiten ist es uns gelungen, den Internetauftritt unserer Gemeinden zu vereinheitlichen, zu modernisieren und vor allem barrierefrei zu gestalten. Ein wichtiger Schritt für die Zukunft und in heutigen Zeiten unabkömmlich.“

Die Liste der neuen Webseiten ist lang, denn mit insgesamt 40 Gemeinden der LEADER Region Weinviertel Ost hat ein Großteil aller Mitgliedsgemeinden ihre Webseiten verbessert und erneuert.

Folgende Gemeinden haben im Zuge des LEADER-Projektes ihre Webseiten bereits umgestellt:

Bezirk Mistelbach:

Altlichtenwarth: www.altlichtenwarth.at

Asparn an der Zaya: www.asparn.at

Bernhardsthal: www.bernhardsthal.gv.at

Drasenhofen: www.drasenhofen.at

Falkenstein: www.falkenstein.gv.at

Fallbach: www.fallbach.gv.at

Gaubitsch: www.gaubitsch.at

Gaweinstal: www.gaweinstal.at

Gnadendorf: www.gnadendorf.at

Großharras: www.grossharras.gv.at

Großkrut: www.grosskrut.at

Herrnbaumgarten: www.herrnbaumgarten.at

Hochleithen: www.hochleithen.gv.at

Kreuttal: www.kreuttal.gv.at

Kreuzstetten: www.kreuzstetten.gv.at

Laa an der Thaya: www.laa.at

Ladendorf: www.ladendorf.at

Neudorf im Weinviertel: www.neudorf.co.at

Niederleis: www.niederleis.gv.at

Poysdorf: www.poysdorf.at

Staatz: www.staatz.at

Stronsdorf: www.stronsdorf.at

Ulrichskirchen-Schleinbach: www.ulrichskirchen-schleinbach.gv.at

Unterstinkenbrunn: www.unterstinkenbrunn.at

Wildendürnbach: www.neudorf.co.at

Bezirk Gänserndorf:

Angern an der March: www.angern.at

Bockfließ: www.bockfliess.gv.at

Hauskirchen: www.hauskirchen.gv.at

Hohenruppersdorf: www.hohenruppersdorf.gv.at

Neusiedl an der Zaya: www.neusiedl-zaya.gv.at

Palterndorf-Dobermannsdorf: www.palterndorf.at

Prottes: www.prottes.at

Schönkirchen-Reyersdorf: www.schoenkirchen-reyersdorf.gv.at

Spannberg: www.spannberg.at

Bezirk Korneuburg:

Ernstbrunn: www.ernstbrunn.gv.at