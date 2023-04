Gelungenes Fest Ebersdorf: Osterfrühschoppen der Feuerwehr

Lesezeit: 2 Min RM Redaktion Mistelbach

Ostermusik der FF Ebersdorf: Vizebürgermeister Gerhard Strasser, Kommandant Michael Vock jun., Ehren-Kommandant Michael Vock sen., Feuerwehrfrau Marina Kornek, Verwalterin Erika Huber, Bürgermeister Josef Tatzber und die Gemeinderäte David Hertl und Michael Bammer. Foto: Christoph Herbst, Picasa

Traditionell fand am Ostermontag wieder das Osterfrühschoppen der Feuerwehr Ebersdorf an der Zaya in der Musikhalle Wilfersdorf statt. Für die musikalische Umrahmung sorgte wieder einmal unter der Leitung von Ludwig Steiner die böhmischen Blasmusikkapelle "Brodcanka".