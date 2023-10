Hautzendorf: Los entscheidet, wer die Bauplätze kaufen darf

„Das ist das erste Mal seit Jahren, dass wir unseren Gemeindebürgern Baugrund zur Verfügung stellen“, sagt Bürgermeister Markus Koller (ÖVP): In der jüngsten Sitzung am 3. Oktober beschloss der Gemeinderat den Verkauf von zwei Grundstücken in der Mühlbachstraße in Hautzendorf.

Warum verkauft die Gemeinde Eigengrund? „Theoretisch haben wir genügend Bauland, das ist aber nicht am Markt“, sagt Koller. Grundbesitzer würden sie eher horten als verkaufen wollen, einen Bauzwang gibt es bei diesen nicht.

Wobei: Die Auflagen für Interessenten sind hoch: Verkauft wird nur an Personen, die durchgehend zehn Jahre in der Gemeinde hauptgemeldet sind. Damit will man das Angebot für die eigenen Bürger freihalten. „Falls sich zeigt, dass sich die Grundstücke wegen der hohen aktuellen Baukosten und hohen Zinsen nicht verkaufen, werden wir das in der nächsten Sitzung besprechen“, sagt Koller. Sollten sich Auswärtige für das Grundstück interessieren, werde der Kontakt in petto gehalten. Wobei Koller nicht glaubt, dass das schlagend wird: „Bei mir war schon ein junges Paar und hat wegen der Grundstücke nachgefragt.“

Die Grundstücke werden mit einem Bauzwang binnen fünf Jahren versehen. Wird nicht gebaut, wird das Grundstück zum Kaufpreis zurückgekauft. Im Falle eines Verkaufs hat die Gemeinde Vorkaufsrecht, ebenfalls zum ursprünglichen Preis: „Damit wollen wir Spekulationen hinanhalten“, sagt Koller. Die beiden Grundstücke kosten 133.000 Euro für die 628 Quadratmeter-Parzelle und 102.000 Euro für das 587 Quadratmeter-Grundstück – auf letzterem ist ein Servitut des Gemeindekanals, was den Preis drückt.

Die Anmeldefrist für eines der beiden Grundstücke läuft von 9. Oktober bis 27. November.

Unter allen Interessenten werden dann die beiden Grundstücke unter notarieller Aufsicht am 28. November verlost.

Alle Gemeinderäte waren für diese Vorgangsweise.