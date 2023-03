Wildendürnbach: Pfarrkirche bekommt eine neue Orgel

Das führt dazu, dass regelmäßig während der Messe eine Taste hängen bleibt und der folgende Dauerton erst aufhört, nachdem Helfer solange klopfen, bis sich die entsprechende hängende Klappe wieder löst. Schon sehr störend, findet die Pfarrgemeinde.

Also begab man sich auf die Suche nach einem Ersatz und wurde im deutschen Göttingen mit einer gebrauchten Orgel fündig. Das neue Modell wäre eine manuelle Orgel mit einfachen Ersatzteilen, die jederzeit nachgebaut werden können. Kostenpunkt 45.000 Euro plus Ab- und Aufbau, in Summe wohl an die 100.000 Euro. Vorbehaltlich der Zustimmung des Denkmalamtes würde die Pfarre da gerne zuschlagen, bittet die Gemeinde aber um finanzielle Unterstützung.

Die will sie auch geben. Diskutiert wurde im Gemeinderat am 14. März, ob eine fixe Summe mit dem Risiko, dass die Pfarrgemeinde irgendwann um eine nochmalige Finanzspritze ansuchen muss, falls sich die Finanzierung dann doch nicht ausgeht, oder gleich mit einem finanziellen Spielraum zum Nachschießen bei Bedarf beschlossen werden soll. Die Gemeinderäte einigten sich auf erstere Variante.

Beschlossen wurde eine Unterstützung von 25.000 Euro für die nächsten fünf Jahre, wobei da bereits beschlossene Zahlungen an die Pfarre inkludiert sind. Diese noch ausstehenden 6.000 Euro stammen aus einem Kredit-Zuschuss zur Sanierung des Pfarrhofes. Der Kredit wurde längst getilgt, die zugesagte Unterstützung läuft aber noch zwei Jahre.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.