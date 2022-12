Mistelbach: Die Schulden steigen wieder

Werbung

Finanzstadtrat Leo Holy (NEOS): Neue Schulden 2023. Foto: Stadt Mistelbach

„Wir haben in den vergangenen Jahren immer Schulden abgebaut“, berichtete Finanzstadtrat Leo Holy (NEOS): „Heuer werden die Schulden wieder ein bisschen steigen.“ Am Jahresende wird der Schuldenstand der Gemeinde bei 41,7 Mio. Euro liegen. In der Sitzung am 14. Dezember diskutierte der Gemeinderat den Haushaltsvoranschlag 2023, in dem der finanzielle Plan der Stadt für kommendes Jahr niedergeschrieben ist. Erhöhen werden sich die Rücklagen bei Kanal und Wasser um 1 Mio. auf 1,7 Mio. Euro: „Und das trotz der laufenden Kanalsanierung am Kirchenberg“, sagt Holy.

Grund für die neuen Schulden ist der Bau des neuen Kindergartens Ost in der Ebendorfer Straße. „Hier zu sparen, wäre der falsche Ort“, findet Holy, die Stadt brauche diesen Kindergarten. Konkret wird ein Darlehen in der Höhe von 9,25 Mio. Euro aufgenommen, wodurch die Schulden um 5,8 Mio Euro steigen.

Stadtrat Friedrich Brandstetter (LaB): Sparen am falschen Platz. Foto: Stadt

Kritik am Voranschlag kam von Liste-aktiver-Bürger-Stadtrat Friedrich Brandstetter: „Es wird leider zu wenig gespart“, attestierte er. Seine Fraktion habe Vorschläge gemacht, von denen einige umgesetzt wurden: „Aber es wird nur in manchen Bereichen gespart.“ Und die Einsparungen bisher seien auch nicht nachhaltig gewesen: Man habe einfach Investitionen aufgeschoben. „Langfristig wurde der Finanzhaushalt nicht verbessert. Und wenn etwas Ungeplantes daherkommt, führt das wieder zum Anwachsen der Schulden“, kritisiert Brandstetter.

Ob an den richtigen Stellen bisher gespart wurde, hinterfragte auch Grüne-Stadträtin Martina Pürkl. Gegen ein Sparen bei Kunst und Sport verwehrte sie sich: „Diese Förderungen sind Multiplikatoren, die von den Freiwilligen vervielfacht werden“, sagt Pürkl

Bei der Abstimmung enthielt sich die LaB, die restlichen Parteien stimmten zu.

Wenig Spielraum

Keine Zustimmung zum Budget hätte es übrigens auch von FPÖ-Gemeinderätin Elke Liebminger gegeben – sie fehlte krankheitsbedingt bei der Sitzung: „Die Stadtregierung treibt die Schulden in die Höhe. Wir sind auf das Niveau von 2018 zurückgefallen“, kritisiert sie. Sie sieht den laufenden Wohnbau in der Stadt kritisch: „Diese Expansionspolitik wird ein riesen Finanzloch reißen“, fürchtet sie: Durch den Zuzug brauche es bald eine größere Volksschule, der Hort muss neu gebaut werden, mehr Kindergärten werden notwendig und auch die Infrastruktur muss dem angepasst werden: „Und wer zahlt das? Der Steuerzahler!“

