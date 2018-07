Wolkersdorf wächst: Zehn Prozent in zehn Jahren sollen es laut Bürgermeisterin Anna Steindl (ÖVP) sein. Ob Wolkersdorf aber urbaner werden soll oder seinen dörflichen Charakter behalten soll, darüber herrscht Uneinigkeit. Stadtrat Christian Schrefel (WUI) könnte jedenfalls auch mit einem Bevölkerungswachstum von jährlich zwei Prozent leben.

Steindl: "Kleinstädtischen Charakter erhalten"

Steindl positioniert sich allerdings klar: „Der kleinstädtische Charakter Wolkersdorfs soll erhalten bleiben.“ Mit dem Wachstum stünde man auf der Bremse, da der Andrang bereits die Grenzen der Aufnahmefähigkeit erreiche. Positiv am Zuwachs wäre, dass Neuankömmlinge auch neue Ideen und Gedanken mitbringen.

Bürgermeisterin Anna Steindl (ÖVP) möchte den kleinstädtischen Charakter Wolkersdorfs und seinen sozialen Zusammenhalt bewahren. Die Gemeinde soll daher nicht mehr als ein Prozent pro Jahr wachsen. | zVg

Zu viel Wachstum sieht sie aber kritisch, da dieses auch mit Mehrkosten im Bereich der Infrastruktur verbunden wäre. Die Kläranlage ist zwar schon an die Bedürfnisse einer größeren Gemeinde angepasst, aber es wird zum Beispiel ein zusätzlicher Kindergarten benötigt.

Dem hält Schrefel entgegen, dass sich eine urbane Gemeinde auch ein Sommerbad oder einen Eislaufplatz leisten könnte. Er vermisst in der Gemeindepolitik das „40-Jahr-Denken“ und den langfristigen Blick in die Zukunft. In einem urbaneren Wolkersdorf sieht Schrefel das größere Potenzial, um Arbeitsplätze, Bildung und Kultur weiter zu entwickeln.

Ortsbild wandelt sich

Die Meinungen über die künftige Entwicklung der Stadtgemeinde gehen in der Politik also auseinander. Daher geht der WUI-Gemeinderat davon aus, dass „die Wolkersdorfer bei der nächsten Gemeinderatswahl im Jahr 2020 den Beschluss zu fassen haben, ob die Gemeinde urban wird oder ihren dörflichen Charakter behält.“

Christian Schrefel (WUI) spricht sich für ein urbanes Wolkersdorf aus. Er sieht darin Vorteile für Arbeitsplätze, Bildung und Kultur. Die Gemeinderegierung kritisiert er für eine seiner Meinung nach zu kurzsichtige Politik. | zVg

Eines ist jedenfalls klar: Das Ortsbild Wolkersdorfs wandelt sich. Weder die Bürgermeisterin, noch Christian Schrefel möchten, dass sich der Ort nach außen ausdehnt. Verdichtungen im Zentrum sind daher das Ziel. Schrefel spricht sich hier auch klar für Wohnungseinheiten mit mindestens fünf Geschossen aus.

Eine große Herausforderung sieht er in der Aufgabe, eine gute Balance zwischen Stadt und Dorf zu finden. Etwa, wenn es um die Frage geht, ob eine Ganztagsschule einem Hort vorzuziehen ist. Steindl betrachtet vor allem auch den sozialen Zusammenhalt als „wichtiges Asset“, welches von zu viel Wachstum bedroht werden könnte. „Wir möchten den Zusammenhalt wahren und nicht zur Pendlerstadt werden“, so Steindl.