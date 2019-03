1,26 Mio. Euro erwirtschaftete die Stadtgemeinde Mistelbach im Vorjahr im ordentlichen Haushalt, aus dem die Basisaufgaben der Gemeinde finanziert werden. In ihrer jüngsten Sitzung diskutierten die Mistelbacher Gemeinderäte den Rechnungsabschluss über das vergangene Jahr.

Der Überschuss ergibt sich nicht so sehr aus massiven Einsparungen in der Verwaltung, sondern daher, dass Ertragsanteile des Landes üppiger nach Mistelbach geflossen seien, als budgetiert, sagt Finanzstadtrat Harald Beber (ÖVP)

„Wir haben das Geld verbraucht!“Harald Beger (ÖVP), Finanzstadtrat, auf die Frage, was mit dem Kanal-Überschuss passiert sei.

Was passierte mit diesem Geld? 350.700 Euro wurden in den außerordentlichen Haushalt für Sonderprojekte der Gemeinde gebucht, 235.000 Euro wurden als Rücklagendotierung verwendet. Damit wird unter anderem der ehemalige Sparkassentopf mit jährlich 100.000 Euro wieder aufgefüllt. Angespart wird auch für andere Ansparzwecke.

Dieser waren Rücklagen der Gemeinden aus dem Verkauf der Anteile an der Städtischen Sparkasse in den 1990er-Jahren, die in der Ära Resch (1997 bis 2009) weitgehend ausgegeben wurden.

Wesentlicher: Der Schuldenstand der Stadtgemeinde wurde wieder um 1,5 Mio Euro reduziert. Mistelbachs Schuldenstand ist zwar immer noch mit 43 Mio. Euro hoch, die Tendenz jedoch sinkend.

Kritik kam von Liste aktiver Bürger-Gemeinderat Heinrich Krickl an der Art der Schulden, die abgebaut werden. Denn buchhalterisch trifft es Kredite im gebührenfinanzierten Schuldenbereich der Gemeinde; also Geld, das für den Kanal- und den Wasserleitungsbau aufgenommen wurde und die ohnehin durch Gebühren gedeckt sind. Hingegen seien die echten Schulden der Gemeinde seit 2010 um acht Mio. Euro auf jetzt 20 Mio. Euro angewachsen. „Entlastung ist da keine in Sicht“, sagt Krickl. Es werde auf Kosten der Infrastruktur in der Stadt gespart, Schuldenrückzahlungen würden auf die Kinder und Enkel abgewälzt.

Warum werden derzeit Kredite abgebaut, die durch Gebühren finanziert sind und nicht die „echten Schulden“? „Weil wir die Kredite nach ihrer noch ausstehenden Laufzeit abzahlen. Und da werden momentan halt jene aus dem Kanalbau fällig“, sagt Bürgermeister Alfred Pohl (ÖVP). Er sieht Mistelbachs Finanzen am richtigen Weg. Das Zentrum für Verwaltungsforschung KDZ attestiert mittlerweile eine stabile Finanzlage. Nach dem Schulnotensystem bekäme die Bezirkshauptstadt mittlerweile eine 2,51. „Als ich die Stadt vor neun Jahren übernommen habe, standen wir noch auf 4,7“, sagt Pohl.

Die Diskussionen, wofür welche Summe verwendet wurde und ob es legitim sei, dass Gelder aus dem Kanalbudget abgeschöpft und für den regulären Haushalt verwendet würden, wurde von Finanzstadtrat Harald Beber mit dem Verweis abgebrochen, dass es beim Rechnungsabschluss nicht um Inhalte, sondern um die rechnerische Richtigkeit des Abschlusses ginge.

„Politik zu machen und euch eine Bühne zu suchen, das steht euch zu, gehört aber in die Budgetsitzung“, sagt Beber zu den LaB-Gemeinderäten, die als einzige Kritik am Rechnungsabschluss übten. Erwin Netzl (LaB) wollte trotzdem wissen, was mit dem Kanal-Überschuss passiert sei. „Wir haben das Geld verbraucht“, antwortete Beber kurz und bündig. „Jedes Mal, wenn wir Geld ausgeben, dann tun wir das in diesem Gremium. Das machen wir das ganze Jahr und ihr seid immer dabei. Ich verstehe die Aufregung nicht.“

Der Rechnungsabschluss wurde mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ, FPÖ und NEOS angenommen, FPÖ-Stadtrat Walter Schwarz achselzuckend zum Abstimmungsverhalten der Bürgerliste: „Sie verstehen nicht, worum es da geht.“