Gemeinden-Projekt Wertstoffsammelzentrum: Fallbach kritisiert Forderungen aus Laa

Hier soll das neue Wertstoffsammelzentrum entstehen - auf Laaer Gemeindegebiet. Foto: Michael Pfabigan

D as gemeindeübergreifende Wertstoffsammelzentrum ließ in der Gemeinderatssitzung in Fallbach die Wogen hochgehen. Bürgermeister Josef Kerbl (ÖVP) ist über Forderungen aus Laa gar nicht erfreut. Bürgermeisterin Brigitte Ribisch (ÖVP) erklärt den Hintergedanken dazu.