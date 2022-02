Pillichsdorf: Gemeinsamer Obmann beendet die Spaltung der Volkspartei

96,8 Prozent der 128 Delegierten haben für den neuen Gemeindeparteiobmann gestimmt. Das wichtigste Ergebnis des Gemeindeparteitages: Künftig gibt es nurmehr eine geeinte Volkspartei in Pillichsdorf.

„Wir in Pillichsdorf kennen uns untereinander. Wir wissen, dass Zusammenhalt und das Miteinander die Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft einer Gemeinde ist. Egal ob es darum geht mit vereinten Kräften Projekte umzusetzen oder füreinander da zu sein – wir sind nur gemeinsam stark. Und die letzten Jahre haben gezeigt, dass Streit und Egoismus negative Auswirkungen auf eine Gemeinschaft haben.

Das alles hat zu einem Stillstand geführt, der unserer Gemeinde nicht guttut. Aber Streitkultur gehört jetzt der Vergangenheit an. Die Vereinigung der Volkspartei Pillichsdorf hilft uns wieder weit über Parteigrenzen hinaus – im Miteinander – zu denken. Als neuer Gemeindeparteiobmann möchte ich die Anliegen der Pillichsdorfer in den Mittelpunkt meiner täglichen Arbeit stellen. Gemeinsam möchte ich an einem Strang ziehen und die Zukunft unserer Gemeinde im Miteinander gestalten. Künftig gibt es bei uns nur noch eine Volkspartei: die Volkspartei Pillichsdorf“, so der neu gewählte Gemeindeparteiobmann Florian Faber.

„Eines ist klar, nur wenn man zusammenarbeitet bringt man etwas weiter. Das sehen wir im Land und in Zukunft auch bei der Volkspartei in Pillichsdorf. Es freut mich, dass das wieder möglich ist. Ich möchte Florian Faber und seinem Team alles erdenklich Gute wünschen – die Volkspartei feiert dort Erfolge, wo miteinander gearbeitet wird“, freut sich ÖVP- Bezirksparteiobmann Landtagspräsident Karl Wilfing.

„Ich begleite die Gemeinde Pillichsdorf schon lange. Es freut mich sehr, dass nach den vergangenen Jahren wieder der Weg des Miteinanders eingeschlagen wird und wünsche Florian Faber viel Erfolg für die Parteiarbeit in den nächsten Jahren“, so ÖVP-Teilbezirksobmann Landtagsabgeordneter Kurt Hackl.

Das gewählte Team der Volkspartei Pillichsdorf:

Obmann : Florian Faber

: Florian Faber Stellvertreter : Martin Perschl

: Martin Perschl Stellvertreterin : Martina Schmid

: Martina Schmid Stellvertreter : Josef Gössinger

: Josef Gössinger Finanzreferent : Stefan Ressl

: Stefan Ressl Finanzprüfer : Wolfgang Gössinger jun.

: Wolfgang Gössinger jun. Finanzprüfer : Herbert Ott

: Herbert Ott Weitere Vorstandsmitglieder: Chris Choukér, Thomas Helmer, Nicole Lang, Günter Schamböck, Reinhard Stidl

