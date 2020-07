Der Sommer wird überschattet von der Coronakrise, wie es weitergeht, ist in vielerlei Hinsicht ungewiss. In diesem Spannungsfeld zwischen „Sicherheit für die Bevölkerung und dem Ermöglichen sozialer Kontakte“, so formuliert es Bürgermeister Dominic Litzka (Team Wolkersdorf), finden auch dessen Amtsgeschäfte statt.

Damit bleibt die Krisensituation teil der Gemeindeführung, auch wenn die Debatten der Stadtregierung mit der ÖVP im Gemeinderat, welche beizeiten den Charakter einer Krise annehmen, derzeit Pause haben. Während 14 Monate nach dem Führungswechsel in der Gemeinde die Zusammenarbeit innerhalb der Viererkoalition in Litzkas Worten eine „erfolgreiche“ ist, konnte man Streitigkeiten zwischen Mehrheit und Minderheit nicht auflösen.

Oft äußert sich das in Kleinigkeiten: Etwa als die Fraktion der Ex-Bürgermeister Anna Steindl im Mai einen Mini-Maibaum aufstellte, welcher – da nicht rechtens aufgestellt – vom Stadtchef wieder entfernt wurde.

Die Hilfspakete, welche von Litzkas Stadtregierung im Frühjahr beschlossen wurden, um Bürger, Vereine und Firmen zu unterstützen, könnten zukünftig ebenfalls noch Zündstoff liefern: Die ÖVP übte bereits bei der Beschlussfassung Kritik und wird vermutlich, ähnlich wie beim Kinderbetreuungsbonus des Vorjahres, ein Auge auf die Förderauszahlungen werfen. Der Stadtchef stellt bereits jetzt klar: „Eine genauere Beurteilung wird erst zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden können, da die diversen Maßnahmen erst angelaufen sind.“

Maßnahmen wird es auch benötigen, um die Gemeindefinanzen in diesem Krisenjahr zu schonen. Die Bürgermeister der SPÖ aus Pillichsdorf und Hausbrunn beurteilten die finanzielle Situation ihrer Gemeinden in der Pressekonferenz vergangener Woche sehr dramatisch, die Einschnitte seien „massiv“.

So drastisch sieht Litzka die Situation nicht, dennoch ist auch in Wolkersdorf nicht das normale Tagesgeschäft angesagt: „Ja, wir werden auch Einsparungen vornehmen müssen, aber durch die Unterstützung durch Bund und Land NÖ werden wir einen Großteil der geplanten Investitionen planmäßig realisieren“, sagt der Stadtchef. Die Projekte Volksschule und Kindergarten Münichsthal sollen jedenfalls keiner Verzögerung zum Opfer fallen.