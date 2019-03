„Die Baumaschinen sind da. Damit wird ein erster Schritt zu Verwirklichung unseres geplanten Projekts ‚Gemeindezentrum‘ gesetzt“, ist Bürgermeister Johann Fürmann (SPÖ) begeistert.

Um Hausbrunn ein echtes Zentrum zu geben, laufen in der Gemeinde seit geraumer Zeit sehr konkrete Planungen. Dabei ging es vorerst um den Erwerb der dafür notwendigen Grundstücke. Diese Phase scheint vorerst abgeschlossen zu sein.

Sechs Wohneinheiten und Veranstaltungszentrum

Ein weiterer Schritt entspricht dem Wunsch der Jugend, die lieber in der Gemeinde wohnhaft bleibt, dafür aber entsprechenden und vor allem leistbaren Wohnraum benötigt. So erfolgte am Montag der Baubeginn für das Projekt der Siedlungsgenossenschaft Neunkirchen. Auf dem Grund der Gemeinde Hausbrunn (Baurecht) werden sechs Wohneinheiten im Rahmen der NÖ-Förderung „Junges Wohnen“ errichtet. Auf demselben Grundstück soll auch eine vorhandene Scheune in ein Veranstaltungszentrum umgestaltet werden.

Und dann gebe es im Ort noch den Wunsch nach einem Nahversorger, eine entsprechende Minimalversorgung übernimmt im Moment der örtliche Fleischhauer. Die Hausbrunner würden sich aber ein „Voll-Geschäft“ wünschen. Am Areal wäre Platz.

Ein erster Schritt in Richtung Verbesserung der Lebensqualität im Ort war die Errichtung einer Postpartnerstelle durch die Gemeinde. Diese wird sehr gut angenommen.